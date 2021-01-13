Doya Doya Moda Jürisi Ivana Sert Kaç Yaşında? Ivana Sert’in Yaşını Görenler Çok Şaşıracak?

TV8’de hafta içi her gün izleyici ile buluşan Doya Doya Moda, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Seray Sever, Uğurkan Erez ve Gülşah Saraçoğlu gibi isimlerin jüri koltuğunda oturduğu yarışma programında hatırlanacağı üzere Kadir Doğulu Exxen’e transfer olmuş ve jüri koltuğunda bir adet yer boşalmıştı. Boş kalan jüri koltuğuna ise Ivana Sert’in oturacağı açıklanarak Doya Doya Moda’da yeni bir geri dönüş yaşanmıştı. Ivane Sert ise güzelliğinden halen hiçbir şey kaybetmezken, güzel jürinin yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Doya Doya Moda Ivana Sert Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Moda yarışmaları ile ün salan Ivana Sert, yeniden Doya Doya Moda programına geri dönüş yaptı. Güzel sunucu 25 Ekim 1979 yılında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde dünyaya geldi. Uzun süredir Türkiye’de yaşayan Sert’in 42 yaşına girmiş olması ise herkesi şaşırtıyor!

Yeniden Doya Doya Moda ile ekranların başında yerini alacak olan Ivana Sert, 2004 yılında ünlü iş adamı Yurdal Sert ile dünya evine girdi. Yurdal Sert ile evliliğinden 2006 yılında Kayon Ateş Sert dünyaya geldi. Ünlü çift 2013 yılında 2 yıllık bir boşanma süreci ardından evliliklerine son verdiler ve Kayon Ateş’in velayeti annesi Ivana Sert’te kaldı.

Ivana Sert Instagram Hesabı Ne?

Ivana Sert Instagram’da “ivanasert” kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. Ünlü jürinin Instagram’da 2,2 milyon takipçisi bulunuyor.