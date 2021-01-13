Şarkıcı Bayhan'ın Annesi Hakkındaki Açıklamaları Şoke Etti! Fare Zehri Mevzu Bahis Oldu! Eğer Dedikleri Olsaydı Şimdi Hayatta Değildi…
Sanat camiasının önde gelen isimlerinden birisi olan şarkıcı Bayhan, Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu olan Exxen’de Katarsis programına konuk oldu. Ünlü şarkıcının yaptığı itiraf, akıllara durgunluk verdi. O sahneler karşısında binlerce kişi gözyaşlarına hakim olamadı. Bayhan’ın annesi hakkında yaptığı itirafı gündeme bomba gibi düştü.
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen Popstar Bayhan, Gökhan Çınar’ın sunduğu, “Katarsis X-TRA” programına konuk oldu. Programda yaşadığı duygusal anlarla beraber dikkatleri üzerine çeken Bayhan, annesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milyonlarca kişi habere tıkladıktan sonra şaşkınlığına engel olamadı. Son derece zor bir çocukluk geçiren Bayhan’ın, “Çocukluğuma dair hatırladığım tek şey karnımın aç olduğu!” sözleri izleyici kitlesinin yüreklerini dağladı.
Popstar yarışması ile ününe ün katan Bayhan Gürhan, annesinin kendisine fare zehri içirmeye çalıştığını ve son derece kötü bir çocukluk yaşadığını dile getirdi. Çocukluğunda Almanya’da çocuk esirgeme kurumunda kaldığını dile getiren Bayhan, “Evimiz Adana’da ki bir tarlanın kenarındaydı. Annem ve ablamla yaşıyordum. Babamın bizden bağımsız, Almanya’da bir hayatı vardı. Bir sene boyunca rahibeler baktı bize!” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.