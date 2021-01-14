Kar sonrası Mamak’ta kartpostallık görüntüler
Başkentte etkili olan kar yağışının ardından Mamakta oluşan kartpostallık manzaralar görenleri adeta büyüledi.
Başkentte etkili olan kar yağışının ardından Mamakta oluşan kartpostallık manzaralar görenleri adeta büyüledi. Mamakta tam bir görsel şölene dönüşen kar yağışı sonrası adeta tablo gibi görüntüler ortaya çıkarken rekreasyon alanları parklar ve bahçelerde kullanılan ışıklandırmalarla birlikte yağan kar estetik görüntüler oluşturdu.
Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar ise telefonlarıyla parklarda ve yollarda fotoğraflar çekilerek anı ölümsüzleştirdi.
14 Oca 2021 - 12:14 - Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.