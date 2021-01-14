ABD Başkanı Trump'ın Azil Kararı Ne Anlama Geliyor? Azledilmek Ne Anlama Gelir, Azil Kararı Nedir?

ABD’de yaşanan Kongre baskınından sorumlu tutulan Başkan Donald Trump için azil kararı açıktı. Trump’ın azil kararının çıkması ile beraber süreci takip eden birçok kişi azletmek kelimesinin ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

Azledilmek Ne Demek, TDK’da Ne Anlama Geliyor?



Donald Trump’ın azil kararının tüm dünya gündeminde yer etmesinin ardından birçok kişi azletmek kelimesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başlıyor. Trump’ın görevden ayrılmasına 1 hafta kala yaşadığı azil kararı sebebi ile merak edilen azledilmek kelimesi TDK’da ayrılma ve uzaklaştırma anlamlarına geliyor. Azil kelimesi görevinden alma anlamında kullanılıyor. Görev yetkisinin alınması ya da meslekten uzaklaştırılma anlamlarında da kullanılıyor

