ABD Başkanı Trump'ın Azil Kararı Ne Anlama Geliyor? Azledilmek Ne Anlama Gelir, Azil Kararı Nedir?
Yakın zamanda görevini Joe Biden’e devretmesi beklenen ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre baskınından sorumlu tutulması ve isyana teşvik ile suçlanması üzerine azledilmesi gündeme geldi. ABD gündeminde geniş bir yer tutan ABD Başkanı Trump’ın azil süreci ile ilgili ilk oylamanın yapılması ile beraber azletmek kelimesinin anlamı merak edildi. Donald Trump’ın azledilme sürecini takip eden birçok kişi azledilmek kelimesinin TDK’da ne anlama geldiğini araştırmaya devam ediyor.
ABD’de yaşanan Kongre baskınından sorumlu tutulan Başkan Donald Trump için azil kararı açıktı. Trump’ın azil kararının çıkması ile beraber süreci takip eden birçok kişi azletmek kelimesinin ne demek olduğunu araştırmaya başladı.
Azledilmek Ne Demek, TDK’da Ne Anlama Geliyor?
Donald Trump’ın azil kararının tüm dünya gündeminde yer etmesinin ardından birçok kişi azletmek kelimesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başlıyor. Trump’ın görevden ayrılmasına 1 hafta kala yaşadığı azil kararı sebebi ile merak edilen azledilmek kelimesi TDK’da ayrılma ve uzaklaştırma anlamlarına geliyor. Azil kelimesi görevinden alma anlamında kullanılıyor. Görev yetkisinin alınması ya da meslekten uzaklaştırılma anlamlarında da kullanılıyor
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.