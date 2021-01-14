"Sadakatsiz Dizisi Final Yapıyor" İddiaları Cevaplandı! Kanal D Açıklama Yaptı, Dizi Final mi Yapıyor? Ne Zaman Bitecek? İşte O Çok Önemli Açıklama...
Sadakatsiz dizisi yayınlanan son bölümüyle beraber hem tepki hem de övgü aldı. Milyonlarca kişi dizideki aldatma sahnelerine artık bir son verilmesi gerektiğini dile getirirken Kanal D diziye öyle bir sahip çıktı ki öve öve bitiremedi ve en iyi dizi olarak Sadakatsiz’i seçti. Bunun ardından tüm dikkatler diziye çevrildi.
Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni olan Sadakatsiz, yayınlanan son bölümüyle beraber zirvede yer aldı. Milyonlarca kişi diziyi izlemeyi ihmal etmezken, hakkında eleştiri yapmayı da teğet geçmedi. Tüm rakiplerini es geçen Sadakatsiz dizisi yine sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Dizi hakkında birçok izleyici RTÜK’e şikayette bulunurken çoğu kişi dizinin final yapamayacağını iddia etti.
Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sadakatsiz kanalın adeta kurtarıcısı oldu. Arka Sokaklar dizisi ile beraber çok başarılı reytingler elde eden dizi hakkında gelen eleştirilerin hiçbirine kulak verilmedi. Sadakatsiz’in yayınlanan 13. bölümünde 11 – 14 arası reytingler alması herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Bununla beraber izleyici Kuruluş Osman yayınlansaydı dizinin bu şekilde bir reytingin alamayacağını iddia etti.
14 Oca 2021 - 17:12 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.