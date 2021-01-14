"Sadakatsiz Dizisi Final Yapıyor" İddiaları Cevaplandı! Kanal D Açıklama Yaptı, Dizi Final mi Yapıyor? Ne Zaman Bitecek? İşte O Çok Önemli Açıklama...

Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni olan Sadakatsiz, yayınlanan son bölümüyle beraber zirvede yer aldı. Milyonlarca kişi diziyi izlemeyi ihmal etmezken, hakkında eleştiri yapmayı da teğet geçmedi. Tüm rakiplerini es geçen Sadakatsiz dizisi yine sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Dizi hakkında birçok izleyici RTÜK’e şikayette bulunurken çoğu kişi dizinin final yapamayacağını iddia etti.

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Sadakatsiz kanalın adeta kurtarıcısı oldu. Arka Sokaklar dizisi ile beraber çok başarılı reytingler elde eden dizi hakkında gelen eleştirilerin hiçbirine kulak verilmedi. Sadakatsiz’in yayınlanan 13. bölümünde 11 – 14 arası reytingler alması herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Bununla beraber izleyici Kuruluş Osman yayınlansaydı dizinin bu şekilde bir reytingin alamayacağını iddia etti.