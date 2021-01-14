Hakan Hatipoğlu Resmen İfşaladı! Survivor'ın Şampiyon Olacak İki İsmini Resmen Duyurdu! Başlamadan Bitebilir! Tüm Heyecan Kül Oldu...
Survivor 2021 sezonu başlar başlamaz binlerce kişi bu sezonun birinci olacak isimleri hakkında tahminlerde bulunmaya başladı. Bunun yanı sıra Survivor Panorama’nın başlaması o iki ismin birinci olacağını resmen ifşaladı. Hakan Hatipoğlu panoramada yaptığı açıklamayla beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi şampiyon olacağı iddia edilen o iki ismin kim olduğunu merak etmeye başladı.
Survivor 2021 sezonu ekranlara bomba gibi bir giriş yaparken Survivor Panoramada öyle bir giriş yaptı. Milyonları ekranlara kilitleyen program hakkında yapılan açıklamalar, konuşmalar ve iddialar herkesi şoktan şoka sokmaya devam ediyor. Bununla beraber Survivor Panorama’nın sunuculuğunu yapan Hakan Hatipoğlu, tüm dikkatleri üzerine çekti. O açıklama beraberinde şampiyon olacak isimleri resmen ifşa etti.
Survivor Panoramada, Survivor hakkında değerlendirmelerde bulunan Hakan Hatipoğlu, Mert Öcal ve Evrim Keklik, tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber Nihat Hatipoğlu’nun konu hakkında değindi detay beraberinde bu yılın şampiyonunun kimin olacağını resmen ifşa etti. Açıklanan o bilginin ardından tüm dikkatler o yarışmacılara çevrildi. Detaylar için diğer sayfaya geçiniz!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.