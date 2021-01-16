Yönetmen Zeki Demirkubuz Kimdir? Zeki Demirkubuz Kaç Yaşında, Nereli? İşte Zeki Demirkubuz Filmleri...

Büyük beğeni toplayan sanat filmleri ile tanınan yönetmenin hayatı, eğitimi ve filmleri araştırılıyor.

Zeki Demirkubuz Kimdir?



Filmleri hem Türkiye’de hem de birçok Avrupa ülkesindeki festivallerde gösterime giren Zeki Demirkubuz, Türkiye’nin en ünlü ve başarılı yönetmenlerinden biridir. 1964 yılında Isparta’da doğan Demirkubuz ilk ve orta eğitimini Isparta’da tamamlamıştır. Lise eğitimi için İstanbul’a giden ünlü yönetmen ilk dönemin sonunda okulu bırakmış ve fabrikalarda çalışmaya başlamıştır. 1980 darbesinden sonra tutuklanan Zeki Demirkubuz, üç yıl hapis yatmıştır. Ünlü yönetmen hapiste yattığı dönemde edebiyata ilgi duymaya başlamış ve Dostoyevski ile tanışmıştır. Tahliye edilmesinin ardından Anadolu’nun farklı yerlerinde işportacılık yapan Demirkubuz, askerliğini ertelemek için dışarıdan liseyi bitirmiş, sonrasında İstanbul Üniversitesi iletişim fakültesine girmiştir.

