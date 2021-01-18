Ada Çayı Nedir? Ada Çayı Ne İşe Yarar?
Kış aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesi ile beraber ada çayı hakkında merak edilen sorular daha çok gündeme gelmeye başladı. Kış aylarında çeşitli hastalıkların daha sık görülmeye başlamasından kaynaklı ilaç olarak görülen ada çayının tüketimi de arttı.
Covid-19 salgınının da etkili olmaya devam ettiği bu kış günlerinde birçok kişi ada çayının ne olduğunu, içinde hangi vitaminlerin bulunduğunu ve faydalarını merak ediyor. Sağlığa birçok faydası olduğu bilinen ada çayı hakkındaki ayrıntılar ise haberimizde..
18 Oca 2021 - 15:14 - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.