Ada Çayı Nedir? Ada Çayı Ne İşe Yarar?

Covid-19 salgınının da etkili olmaya devam ettiği bu kış günlerinde birçok kişi ada çayının ne olduğunu, içinde hangi vitaminlerin bulunduğunu ve faydalarını merak ediyor. Sağlığa birçok faydası olduğu bilinen ada çayı hakkındaki ayrıntılar ise haberimizde..