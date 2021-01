Sandokan Can Yaman İtalya’yı Fethetti Ama Geçmişinden Kurtulamadı! Yaman’ın Bu Halleri Herkesi Şaşırttı…

İtalyanları peşinde sürükleyen Can Yaman İtalyan yapımı “Sadokan” dizisinde başrol almaya hazırlanırken, İtalyanların ünlü spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlayarak magazin gündeminin merkezine yerleşti. Can Yaman’ın her ne kadar son dizileri ile ülkece bağrımıza bassak da yakışıklı oyuncunun geçmişte oynadığı çok sayıda dizi evlerimizde izlendi. Can Yaman’ın ilk halleri ise herkesi şok etti! İşte Can Yaman’ı tanımadan izlemiş olmanız muhtemel ve halen tanımakta zorlanabileceğiniz popüler Can Yaman dizileri…

Gönül İşleri



Can Yaman’ın ilk dizisi Gönül İşleri 2014 – 2015 yılları arasında çekildi. Can Yaman’ı tanımakta oldukça zorlanacağınız bu dizide yakışıklı oyuncuya Sinem Kobal, Timuçin Esen, Sezai Aydın, Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç ve Fırat Çelik gibi isimler eşlik etti.