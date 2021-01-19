Sandokan Can Yaman İtalya’yı Fethetti Ama Geçmişinden Kurtulamadı! Yaman’ın Bu Halleri Herkesi Şaşırttı…
Son günlerin popüler ismi Can Yaman, şöhret basamaklarını beşer beşer tırmanmayı sürdürüyor! 31 yaşındaki yakışıklı oyuncunun kısa süren Bay Yanlış dizisi ardından İtalya’da gerçekleştireceği yeni proje herkesi heyecanlandırırken, Yaman’ın Türkiye’de olduğundan neredeyse İtalya’da daha popüler olduğunun anlaşılması ise herkesi gururlandırdı.
İtalyanları peşinde sürükleyen Can Yaman İtalyan yapımı “Sadokan” dizisinde başrol almaya hazırlanırken, İtalyanların ünlü spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlayarak magazin gündeminin merkezine yerleşti. Can Yaman’ın her ne kadar son dizileri ile ülkece bağrımıza bassak da yakışıklı oyuncunun geçmişte oynadığı çok sayıda dizi evlerimizde izlendi. Can Yaman’ın ilk halleri ise herkesi şok etti! İşte Can Yaman’ı tanımadan izlemiş olmanız muhtemel ve halen tanımakta zorlanabileceğiniz popüler Can Yaman dizileri…
Gönül İşleri
Can Yaman’ın ilk dizisi Gönül İşleri 2014 – 2015 yılları arasında çekildi. Can Yaman’ı tanımakta oldukça zorlanacağınız bu dizide yakışıklı oyuncuya Sinem Kobal, Timuçin Esen, Sezai Aydın, Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç ve Fırat Çelik gibi isimler eşlik etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.