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- 23 Oca 2021 - 08:34 G: 23 Oca 2021 - 08:41

Survivor’da Büyük Kavga! Üç Kişi Birden Resmen Diskalifiye Olacak! Acun Ilıcalı Kararını Verdi…

Büyük bir hızla yayın hayatına devam eden Survivor’ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan kesitler, seyirci kitlesi üzerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Yarışmacı adaylar arasında çıkan tartışma akıllara durgunluk verirken herkes tartışmanın sebebini araştırmaya başladı. Ünlüler takımında yer alan Çağrı’nın Gönüllüler takımıyla münakaşaya girmesi tüm dengeleri alt üst etti. Ortaya çıkan sahnelerin ardından tüm dikkatler programa verildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı’nun sunduğu Survivor programında sosyal medyaya damga vuracak görüntüler yayınlandı. Son zamanlarda program hakkında çıkan haberlerin ardı arkası kesilmezken birde üstüne bu eklendi. Yarışmacılar arasında geçen kavga, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlüler takımında yer alan Çağrı adeta deliye dönerek Gönüllüler takımına karşı atağa geçti. Yayınlanan fragmandaki o sahnelerin ardından yarışmacıların diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu.

Adada yaşanan rekabetin büyük bir hızla devam etmesinin yanı sıra yarışmacı adaylar arasında alevlenen kavgada Survivor Çağrı’nın bu davranışın izleyici kitlesi üzerinde büyük yankı uyandırdı. Çağrı’nın yanı sıra münakaşaya dahil olan diğer isimlerde Survivor Dora ve Survivor Poyraz oldu. Programın yeni bölüm tanıtımında yer alan o sahneler henüz yayınlanmayan programa şimdiden damga vurdu.

23 Oca 2021 - 08:34 Ankara- Survivor 2021

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