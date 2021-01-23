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- 23 Oca 2021 - 20:44 G: 23 Oca 2021 - 20:49

Masterchef Barbaros’tan Flaş Hamle! Şampiyon Olamadı ama YouTuber Oldu! Sosyal Medya Çalkalanıyor…

Son zamanlarda adından sık sık söz ettiren Barbaros Yoloğlu, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Masterchef 2020 sezonunda yer alan ve sergilediği başarısıyla herkesi kendine hayran bırakan Barbaros, yarışmada ikinci olmasıyla beraber hayranlarını büyük bir hüsranın içerisine sürükledi. Bunun ardından herkes başarılı yarışmacının ekranlarda sürekli olarak yer almasını temenni ediyordu. Barbaros’tan yeni proje gecikmedi…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan Masterchef Barbaros, hesabında paylaştığı gönderiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi başarılı yarışmacının ekranlara veda etmesini istemiyor ve Masterchef’te şampiyonluk bekliyordu. Fakat işler çokta beklendiği gibi gitmedi. Uzun süredir yeni bir projesi olduğu söylenilen Masterchef Barbaros atağa geçti. Sosyal medya hesabında yaptığı duyuru ile hayranlarının sevinç yaşamasına neden oldu.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla ve Masterchef Türkiye’deki başarısı ile adını gündeme kazıyan Barbaros Yoloğlu, sosyal medya hesabında duyurduğu projesiyle beraber hayranları tarafından mercek altına alındı. Milyonlarca kişi yarışmacının yeni bir projeye imza atmasını beklerken o açıklama tüm dengeleri değiştirdi. Masterchef Barbaros Youtube kanalı açtığını tüm hayranlarına ilan etti.

23 Oca 2021 - 20:44 Ankara- Masterchef Türkiye 2020

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