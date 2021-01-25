Survivor’dan Diskalifiye Edilen Meryem Kasap Milyonları Şoka Uğrattı! Eski Halini Görenler Tanıyamadı! “Bu Kim?”

Survivor 2020 sezonunda ekran karşısına çıkmasıyla beraber izleyici kitlesi üzerinde şok etkisi yaratan Meryem Kasap, ağır bir şekilde sakatlanmış ve programa veda etmişti. Yarım kalan macerasına devam etmek için Survivor 2021 sezonunda yeniden ekranlarda boy gösteren yarışmacının talihsizlikleri herkesi hüsrana uğrattı. Bu sezon yine sağlık sorunlarından dolayı diskalifiye olan Meryem Kasap ekranlarda deprem etkisi yarattı.

28 yaşında olan Milli atlet Meryem Kasap, programdan diskalifiye olmasının ardından sevenleri tarafından mercek altına alındı. Şampiyon olması beklenen Meryem Kasap, sosyal medya gündeminde adından sık sık söz ettirmeye başladı. Ünlü yarışmacının sezona ilk başladığında yüzünde meydana gelen değişim akıllara durgunluk vermişti. Bununla beraber Survivor Meryem’in estetik yaptırdığı ortaya çıktı. Eski halleri ise herkesi şoka uğrattı.