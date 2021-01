Mamak’tan Dev Kültür Hamlesi

YUNUS EMRE BILIM SANAT MERKEZI HIZMETE AÇILDI

BAŞKAN KÖSE TESISTE INCELEMELERDE BULUNDU

Mamak Belediyesi tarafından Kıbrıs Mahallesinde inşa edilen Mamak Belediyesi Yunus Emre Bilim ve Sanat Merkezi hizmete açıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Başkan yardımcıları ile birlikte tesiste incelemelerde bulundu. Mamakın kültür ve sanat şehri olması noktasında tesisin önemli bir eksikliği ortadan kaldırdığını kaydeden Başkan Köse rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında sosyal belediyeciliğin önem verilen konuların başında yer aldığını işaret etti. Köse Kültür ve sanat faaliyetlerinin ilçemizde ve bölgede yaygın olarak yapılmasına önem veriyoruz. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle belediyemizin kültür ve sanat noktasında yapacağı çalışmalar büyük bir ivme kazanacaktır. Mamakın her köşesinde bir çalışma bir yatırım bir proje görmek mümkün. Attığımız her temel açtığımız her yatırım ile Mamakın geleceğini inşa ediyoruz. Mamak için daha neler yapabiliriz başka neleri hayata geçirebiliriz heyecanı ve düşüncesiyle hareket ediyoruz. Eğitimde sporda kültür ve sanatta öncü gelişen bir Mamak için çalışıyoruz. Tesisimiz mahallemizin kültür ve yaşam merkezi olacak dedi.

KAYITLAR BAŞLADI

11 bin 945 metrekarelik alanda yapılan tesiste yer alan Aile Merkezi spor salonunda kayıtlar alınmaya kütüphanesi de hizmet vermeye başladı. Selçukluu mimarisi konseptiyle 3 kattan oluşan merkezde 3 bin 920 metrekarelik kapalı pazaryeri dükkanlar bay-bayan mescit zabıta karakolu tesisin teknik merkezi idari ofisler aile merkezi kütüphane spor salonu derslikler toplantı odaları yemek salonu 700 metrekarelik açık teras bulunuyor. Adan Zye her imkanın düşünüldüğü tesis mahallenin sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak.