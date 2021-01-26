Başkent'in süs bitkisi üreticileri, satış hedeflerine fuarla ulaşacak

Bölgenin uluslararası buluşması, süs bitkileri ve peyzaj sektörünü 2021 hedeflerine taşıyacak. Geçtiğimiz yıl, 83 ülkeye 107 milyon dolarlık süs bitkisi ve çiçek ihraç eden sektör, 22 milyar doları bulan dünya pazarından daha fazla pay almayı ve yurt dışı satışlarını en az yüzde 15 artırmayı hedefliyor. Tarsus Turkey tarafından Kasım ayında 12.’si düzenlenecek Uluslararası Süs Bitkileri, Peyzaj ve Yan Sanayileri İhtisas Fuarı The Flower and Plant Show, aralarında Ankara’nın da olduğu yerli üreticileri hedef pazarlara taşıyarak, yeni ihracat kanalları açacak. Fuar, Türk süs bitkileri sektörünün 125 milyon dolar olarak belirlenen 2021 hedefine ulaşması için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Tarsus Turkey tarafından SÜSBİR (Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği) iş birliği ile Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Avrasya’nın en büyük bitki ve peyzaj fuarı The Flower and Plant Show, 11-13 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Doğrudan 100 bin, dolaylı yoldan 500 bin kişiye istihdam sağlayan süs bitkileri ve peyzaj sektörünü buluşturacak organizasyon, küresel nedenlerden ötürü geçen yılı fuarsız geçiren üreticilerin, yurt içi ve yurt dışı satışlarını artırarak, yeni pazarlara açılmasına zemin oluşturacak. Fiyat kalite performansı ve Türkiye’nin jeopolitik konumundan ötürü lojistik avantajı ile global pazarda öne çıkan yerli üreticiler, Fuar sayesinde yeni pazarlara açılarak ihracatlarını artıracak.

12. kez kapılarını açacak fuarda iç ve dış mekan süs bitkilerinden çiçek ve çiçekçilik malzemelerine, fide ve tohumlardan dikey bahçe uygulamalarına, egzotik ağaçlardan milli bitkilere, sulama ekipmanlarından peyzaj uygulamalarına ve bahçe aksesuarlarına kadar yüzlerce yeni ürün, teknoloji, malzeme ve ekipman bir arada sergilenecek.

Başta yerli üreticiler olmak üzere sektörünün önde gelen firmaları, aralarında belediyeler, kamu kurumları, inşaat ve peyzaj proje firmaları, turistik tesisler, yapı marketler, şehir planlamacıları ve mimarların da olduğu yurt içi ve yurt dışından binlerce satın almacıyla fuarda buluşacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yine milyonlarca dolarlık ticarete ev sahipliği yapması beklenen The Flower and Plant Show 2021’de yer almak isteyen firmalar ve organizasyonu takip etmeyi planlayan ziyaretçiler katılım ve online kayıt için www.flowershow.com.tr adresini ziyaret edebilirler.