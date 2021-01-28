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- 28 Oca 2021 - 12:12 G: 28 Oca 2021 - 12:27

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Perşembe Show Tv Canlı İzle!

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Ozan Şahin Tüm Haberleri

Didem Arslan Yılmaz Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 SHOW TV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Türkiye’nin en yeni reality programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme, hafta içi her gün saat 15.15’te izleyici ile buluşuyor. İşlediği dosyalar ile kısa sürede çok beğenilen programda “ Sahte Gelin” vakası tüm hızı ile çözülmeye devam ediyor. Ardı ardına göz altıların geldiği vakada Didem Arslan Yılmaz’ın cesur bir şekilde dosya üzerine gitmesi etkili olurken, örgütle ilgili çıkan yeni tanıklar dinlenmeye ve yeni bulgular elde edilmeye devam ediyor. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 28 Ocak Perşembe yeni bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 116. Son Bölümde Ne Oldu, Dün Stüdyoda Neler Konuşuldu?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme yeni bölümünde yine “Sahte Gelin” vakasını işlemeyi sürdürdü. Stüdyoda hazır bulunan uzmanlar Prof. Dr. Ayçil Çorapçıoğlu, Orhan Kemiksiz ve Funda Sadık Ahmet katkıları ile dün yayınlanan yeni bölümde, gözaltına alınan sahte gelin Naz Nehir ve yanındaki iki kişinin tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildikleri bilgisi paylaşıldı. Sahte gelin Melisay’ın annesine mesaj olarak gönderdiği görüntüler ilk kez gösterildi ve stüdyo göz yaşlarına boğuldu. Tokat’tan canlı yayına bağlanan bir kişi Serkan’ın da işin içinde olduğunu iddia etmesi stüdyoyu karıştırırken, Murat Bey’in sahte gelin yapılmak için kaçırıldığını iddia ettiği eşi ilk kez canlı yayına katıldı.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 116. Bölümünde; Didem Arslan Yılmaz, sahte gelin Melisay'ın annesine mesaj olarak gönderdiği görüntüleri ilk kez kez canlı yayında gösterdi. Görüntüleri yeniden izleyen Melisay ve annesi Dilek Hanım göz yaşlarını tutamadı. Sahte gelin Nehir Naz'ın Artvin'de hakim karşısına çıkarken yeni gelişmeler yaşandı. Naz ile birlikte gözaltına alınan iki kişi suç oluşturmak amacıyla kurulan örgüte üye olmak ve örgüt faaliyeti kapsamında suç işlemek suçlarından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme YouTube Kanalına Abone Ol → http://showtv.tv/4VsAEN
Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/didemarslanyilmazlavazgecme

Bugüne kadar konuşulmayanları konuşan Didem Arslan Yılmaz, haberciliğinin verdiği tecrübe ile yaşananlara farklı pencerelerden bakacak; gerçeklerin peşinden koşacak, sesini duyuramayanların sesi olacak ve artık Türkiye'de hiçbir olay gizli kalmayacak.

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.15'te canlı yayınla Show TV'de!

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28 Oca 2021 - 12:12 Ankara- Dizi Fragmanları

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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Tamamı Tek Parça 28 Ocak 2021 Perşembe Show Tv Canlı İzle! mask
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