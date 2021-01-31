PTT Ayçiçek Yağı Satışı Başladı Mı? Fiyatı Ne Kadar? PTT Ucuz Ayçiçek Yağı Nasıl Alınır?
Fiyatında yaşanan şok artış ile tüm dikkatleri üzerine çeken Ayçiçek yağı bu kez PTT gündemine girdi! Kooperatiflerin devreye girdiği Ayçiçek yağı cephesinde PTT ile satışın yapılacağı müjdesi, vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı.
PTT ucuz Ayçiçek yağı satılacak mı sorusuna vatandaş yanıt ararken, gözler PTT ile kooperatifler arasında yapılacak iş birliğine çevrildi. PTT ucuz Ayçiçek yağı satışına ne zaman başlıyor?
PTT Ucuz Ayçiçek Yağı Satışı Ne Zaman Başlıyor?
PTT tarafından faaliyete alınan PttAVM.com online satış mağazasından ucuz Ayçiçek yağı satışı yapılacağı duyuruldu. Kooperatiflerce üretimi yapılan temel gıda malzemelerinin satışını yapan PTT, PTT AVM aracılığı ile ucuz Ayçiçek yağının satışını gerçekleştirecek. PTT’nin başta Ayçiçek yağı olmak üzere şeker, zeytinyağı, bakliyat, un, tuz, bal ve salça gibi temel besin gıdalarını ucuz fiyata satması planlanıyor. Satışı yapılan ürünlerin ise Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK), Fiskobirlik, Çaykur ve Atatürk Orman Çiftliği üretimi ürünlerinden seçilmesi planlanıyor. PTT ile kooperatifler arasında yapılacak anlaşma ile satışların PTT aracılığı ile yapılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.