Meme Kanseri Artık En Sık Görülen Kanser Türü

Dünya Sağlık Örgütü DSÖ geçtiğimiz günlerde en çok görülen kanser türünün artık akciğer kanseri değil meme kanseri olduğunu açıkladı. Kadınlarda meme kanseri görülme hızındaki küçük artışların yıllardır bilindiğine dikkat çeken Anadolu sağlık merkezi genel cerrahı uzmanı ve meme sağlığı merkezi direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı dünyada tütün kullanımı konusundaki bilinçlenme ve toplumdaki yasakların da artmasının etkisiyle meme kanseri orantısal olarak akciğer kanserinin üzerine çıkarak en sık görülen kanser türü oldu açıklamasında bulundu.

Meme kanserinde görülen artışın nedenlerine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Metin Çakmakçı sözlerini şöyle sürdürdü: Meme kanserinin artış hızında muhtemelen hem menopoz belirtileri için hem de doğum kontrolü amaçlı gittikçe daha çok kullanılan hormonlar daha ileri yaşlarda yapılan doğumlar ve bununla birlikte emzirme sürelerinin kısalmasının da rolü olabileceği düşünülüyor. Ayrıca meme kanseri riskini artıran menopoz sonrası obezite şişmanlık hareketsizlik ve sağlıksız beslenme de bildiğimiz risk faktörleri arasında. Hostes hemşire güvenlik görevlisi gibi gece çalışan kadınlarda da toplum ortalamasının biraz üzerinde meme kanseri görülüyor.

Meme kanseri genel olarak bir yaşlanma hastalığı olduğundan yaşam süresinin uzuyor olmasının da görülme sıklığını artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Metin Çakmakçı En önemli faktörlerden biri gerçek sayısal artışın yanı sıra başarılı tarama programları sayesinde daha çok kanser tanısının konmasıdır. Obezite sağlıksız beslenme sebze-meyvenin az tüketimi hareketsizlik ve düzenli egzersiz yapmamak meme kanserinin dışında diğer kanserler için de en önemli risk faktörleri arasında yer alıyor dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün yeni açıkladığı 2020 verilerine göre dünyada en sık yüzde 117 ile meme kanseri yüzde 114 ile akciğer kanseri ve yüzde 10 ile kolorektal kanserler görülüyor. Kadınlarda en sık görülen kanserlerin sırasıyla meme kanseri kolorektal kanserler ve akciğer kanseri olduğunu erkeklerde ise ilk sırada akciğer kanseri ikinci sırada prostat kanseri üçüncü sırada ise kolorektal kanserlerin görüldüğünü belirten Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı Her yıl dünyada toplamda 19.292.800 yeni kanser tanısı konuyor 9.958.000 kişi ise kanserden hayatını kaybediyor dedi.

KADINLARDA EN SIK ÖLÜME YOL AÇAN KANSER HALA MEME KANSERI

En sık ölüme yol açan kanserlerin başında akciğer kanserinin geldiğini akciğer kanserini kolorektal kanserler karaciğer kanseri ve mide kanserinin izlediğini söyleyen Prof. Dr. Metin Çakmakçı Erkeklerde en sık ölüme yol açan kanser akciğer kanseri. Akciğer kanserini karaciğer kanseri ve kolorektal kanserler takip ediyor. Kadınlarda ise en sık ölüme yol açan kanser meme kanseri. Meme kanserini akciğer kanseri ve kolorektal kanserler takip ediyor dedi.

PANDEMI ERKEN TANIYI AZALTTI ILERI EVRE KANSER VAKALARI ARTTI

Pandemi nedeniyle insanların düzenli sağlık kontrollerini aksatmaları tetkiklerini yaptırmamaları ve COVID-19 korkusuyla doktora sağlık kuruluşlarına gitmemelerinin de erken tanıyı azaltarak özellikle ileri evre kanser vakalarında artışa yol açtığını vurgulayan Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı Kanserde erken tanı konması tedavideki başarı şansını çok artırıyor. Yakınmaları olan hastalar hele bu yakınmalar artarak seyrediyorsa bunların altta yatan nedeninin ne olduğu konusunda gerekli araştırmaların yapılması için sağlık kurumlarından kaçmamalı şeklinde konuştu.

Akciğer kalp tansiyon şeker hastalıkları gibi kronik hastalıklar nedeniyle izlenmekte olan hastaların kontrollerini COVID-19 endişesiyle aksatmamaları gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Metin Çakmakçı Sağlığımızı pandemi şartlarında dahi olsa korumazsak gerekli tetkik ve tedavileri zamanında yaptırmazsak bu ihmallerden doğacak hasar ve kayıplar COVID-19un yarattığı hasar ile yarışır hale gelebilir uyarısında bulundu.