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- 10 Şub 2021 - 21:25 G: 10 Şub 2021 - 21:33

Esra Erol’da Aile Faciaları Bitmek Bilmiyor! Şimdi ki Olay Duyanlara “Yok Artık!” Dedirtti! 20 Yıllık Eşini Bıraktı, O Kadının Ailesine Gitti…

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da, yayın hayatına kaldığı yerden devam ederek son derece ilginç olaylarla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Esra Erol’un bugün yayınlanan yeni bölümünde Zekiye Hanım canlı yayına katılarak eşi tarafından ihanete uğradığını ve eşinin birlikte olduğu kadının kendisine psikolojik baskı uyguladığını, bu durumdan kurtulamadığını dile getirdi. Zekiye Hanım’ın bu yolda sadece iki seçeneği vardı. Ya affedecek ya da boşanacak…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Esra Erol’a İstanbul’dan katılan Zekiye K, 20 yıldır evli olduğunu ve bu evlilikten 15 yaşında bir kızı olduğunu dile getirdi. 43 yaşında olan Zekiye Hanım’ın ikinci evliliği olduğunu belirten Esra Erol, Zekiye Hanım’ın Ömer K adındaki eşinin 1 aydır Serap adında bir kadınla yaşadığını söyledi. Bunun yanı sıra Zekiye Hanım, “Ben asla Mevla gibi olmayacağım. Buraya aldatılan ve üzerine kuma getirilen kadınların sesi olmaya geldim!” ifadelerine yer verdi.

Kocasının kendisine ihanet etmesinin ardından 7 Ocak’ta eşine boşanma davası açtığını belirten Zekiye Hanım, “Serap adında bir kadınla yaşayan eşim Ömer, gerçekten pişmansa onu affedebilirim!” sözlerini dile getirdi. Eşinin 4 ay öne kendisini aldattığını bizzat eşi Ömer’den öğrenen Zekiye Hanım, “Eşim benimle konuşmak istedi. Geldi bana önce ‘sakin ol’ dedi. Sonrasında hayatında birisi olduğunu ve ondan ayrılmak istediğini söyledi!” ifadelerine yer verdi.

10 Şub 2021 - 21:25 Ankara- Dizi Haberleri

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