Yasak Elma Dizisinde Kaya Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kardeşinin İntikamını Ağır Bir Şekilde Alacak! Son Dakika Gölü...

Pazartesi akşamlarının en sevilen dizilerinden birisi olan Yasak Elma, yayınlandığı akşamlarda tüm dizileri tek geçerek gecenin reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve daha sonra ayrılan Barış Kılıç’ın kadroya yeniden dahil olacağı söylendi. Binlerce kişi aldığı bu haber karşısında büyük bir şok yaşadı fakat sevinmeden de geçemedi. Kaya karakterinin kadroya yeniden dönecek olmasıyla beraber herkes bu dönüşün sebebini merak etti.

Uzun süredir yayınlanan diziler arasında yer alan Yasak Elma’nın seyircisi, karakterlerin entrikalarla dolu olan sahneleri karşısında çok heyecanlandığını ve büyük bir ilgiyle diziyi izlediklerini dile getirdi. Bunun yanı sıra diziden ayrılan Kaya karakteri herkesi üzmüş ve Ender’le olan birlikteliğinin bozulmasına sitem etmişti. Ünlü oyuncu Barış Kılıç’ın yeniden ekranlarda yer alacağı söylendi.