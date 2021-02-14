Yasak Elma Dizisinde Kaya Yeniden Ekranlara Dönüyor! Kardeşinin İntikamını Ağır Bir Şekilde Alacak! Son Dakika Gölü...
FOX TV’de yayınlanan Yasak Elma dizisi yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Dizinin başrollerine hayat veren Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Şevval Sam, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Son zamanlarda en çok izlenen dizi hakkında gündeme yeni bir konu geldi. Milyonlarca kişi dizinin kadrosunda yer alan ve Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç’ın kadroya yeniden döneceğini öğrendi. Sebebi ise…
Pazartesi akşamlarının en sevilen dizilerinden birisi olan Yasak Elma, yayınlandığı akşamlarda tüm dizileri tek geçerek gecenin reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ve daha sonra ayrılan Barış Kılıç’ın kadroya yeniden dahil olacağı söylendi. Binlerce kişi aldığı bu haber karşısında büyük bir şok yaşadı fakat sevinmeden de geçemedi. Kaya karakterinin kadroya yeniden dönecek olmasıyla beraber herkes bu dönüşün sebebini merak etti.
Uzun süredir yayınlanan diziler arasında yer alan Yasak Elma’nın seyircisi, karakterlerin entrikalarla dolu olan sahneleri karşısında çok heyecanlandığını ve büyük bir ilgiyle diziyi izlediklerini dile getirdi. Bunun yanı sıra diziden ayrılan Kaya karakteri herkesi üzmüş ve Ender’le olan birlikteliğinin bozulmasına sitem etmişti. Ünlü oyuncu Barış Kılıç’ın yeniden ekranlarda yer alacağı söylendi.
14 Şub 2021 - 21:12 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.