Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Polat Alemdar'ı Diziye Veda Etti! Fragmandan Resmen Duyuruldu! Ortalık Karışıyor...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümleri heyecanla bekleniliyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil gibi isimler yer alırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 16 şubat Salı akşamı seyircisiyle buluşacak. 182. Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bir haftalık aradan sonra hayranlarına büyük bir sürpriz yapacak.

Dizinin son bölümünde Ebru’nun yaptıklarıyla şok geçiren Ceylan Çakırbeyli, kendisine yapılan tüm uyarılara kulak asmayarak Cihan’ı ortadan kaldırır. Bununla beraber Fuat’ın ortaya çıkmasına vesile olan Ceylan, bir anda kendisini Fuat’ın ellerinde bulur. Son bölümde Ceylan’ın ensesine silah dayandığı görülürken heyecan adeta zirveye çıkmıştı.