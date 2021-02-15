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- 15 Şub 2021 - 13:47 G: 15 Şub 2021 - 14:31

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Polat Alemdar'ı Diziye Veda Etti! Fragmandan Resmen Duyuruldu! Ortalık Karışıyor...

Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda geçen diyaloglar izleyenlerin kafasını karıştırırken dizi hayranları nasıl bir sürpriz ile karşı karşıya kalacağını merak ediyor. İlyas’ın sözleri ise Ceylan’ın diziden ayrılacağı sorularını beraberinde getirirken sosyal medyada dizi hayranları konu hakkında yüzlerce yorum yapmaya başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümleri heyecanla bekleniliyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil gibi isimler yer alırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 16 şubat Salı akşamı seyircisiyle buluşacak. 182. Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bir haftalık aradan sonra hayranlarına büyük bir sürpriz yapacak.

Dizinin son bölümünde Ebru’nun yaptıklarıyla şok geçiren Ceylan Çakırbeyli, kendisine yapılan tüm uyarılara kulak asmayarak Cihan’ı ortadan kaldırır. Bununla beraber Fuat’ın ortaya çıkmasına vesile olan Ceylan, bir anda kendisini Fuat’ın ellerinde bulur. Son bölümde Ceylan’ın ensesine silah dayandığı görülürken heyecan adeta zirveye çıkmıştı.

15 Şub 2021 - 13:47 Ankara- Dizi Haberleri

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