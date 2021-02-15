Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Polat Alemdar'ı Diziye Veda Etti! Fragmandan Resmen Duyuruldu! Ortalık Karışıyor...
Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fragmanda geçen diyaloglar izleyenlerin kafasını karıştırırken dizi hayranları nasıl bir sürpriz ile karşı karşıya kalacağını merak ediyor. İlyas’ın sözleri ise Ceylan’ın diziden ayrılacağı sorularını beraberinde getirirken sosyal medyada dizi hayranları konu hakkında yüzlerce yorum yapmaya başladı.
ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümleri heyecanla bekleniliyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil gibi isimler yer alırken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 16 şubat Salı akşamı seyircisiyle buluşacak. 182. Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bir haftalık aradan sonra hayranlarına büyük bir sürpriz yapacak.
Dizinin son bölümünde Ebru’nun yaptıklarıyla şok geçiren Ceylan Çakırbeyli, kendisine yapılan tüm uyarılara kulak asmayarak Cihan’ı ortadan kaldırır. Bununla beraber Fuat’ın ortaya çıkmasına vesile olan Ceylan, bir anda kendisini Fuat’ın ellerinde bulur. Son bölümde Ceylan’ın ensesine silah dayandığı görülürken heyecan adeta zirveye çıkmıştı.
15 Şub 2021 - 13:47 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.