Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Şub 2021 - 16:23 G: 19 Şub 2021 - 16:36

ÖSYM Cevapladı! İşte Merak Edilen Konular!

ÖSYM birçok aday tarafından merak edilen soruları cevapladı. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili adayların kafasında ki birçok soru cevap bulacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ( ÖSYM) 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde verilen bilgiye göre, 2021-YKS'ye başvurular 2 Mart'ta sona erecek. Bu tarihe kadar başvurusunu yapamayan adaylar, 17-18 Mart'ta geç başvuru işlemlerini yapabilecek.

YKS adaylarından T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olanlar, başvuru merkezlerine gitmeden e-Devlet üzerinden de sınav başvurularını yapabilecek.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde (AİS) güncel fotoğrafı olmayan adaylar, "Fotoğraf Bilgilerim" bölümündeki "T.C. Kimlik Kartı Fotoğrafımı Kullan" butonundan güncelleyebilecek. Fotoğraflı T.C. kimlik kartı olmayan adayların başvuru merkezlerine giderek fotoğraf işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekecek.

Başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gereken adaylar, AİS'deki "Profilim" alanında bulunan "HES Kodu Bilgilerim" sayfasına HES kodu bilgisini girecek. HES kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı günün ertesi gün veya daha ileri tarihli olması gerekiyor.

 Başvuru tarihi ve sınav ücreti ödemeleri

Adaylar, seçtikleri oturumlara bağlı olarak sınav ücretini 2021-YKS Kılavuzu'nun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile 3 Mart'a kadar yatırabilecek.

Geç başvuru günlerinde ise başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM'nin "https://odeme.osym.gov.tr" internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti yatırılacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılamayacak.

Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi ve benzeri nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvurularını 2021-YKS Kılavuzu'nda açıklandığı şekilde yapabilecek.

"Adaylar 2021-YKS'ye girerken yanlarında hangi belgeleri bulundurmak zorundadır?" sorusuna da şu şekilde yanıt verildi:

"Adayların sınava girerken iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur: İlgili oturuma ait sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslının bulunması gerekiyor. Sınava girişte fotoğrafsız kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmemektedir. Bu nedenle nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartında fotoğrafı olmayan adayların fotoğraflı T.C. kimlik kartını edinmeleri gerekmektedir."

Sınav kapsamındaki bazı puanlandırma yöntemleri

2021-Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların temel matematik testi veya Türkçe testinde en az 0,5 ham puan ile AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için de adayların ilgili testlerin en az birinden en az 0,5 ham puan almaları gerekiyor.

2020-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların, ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.

"2021-YKS'ye 'Mavi Kartlı' adaylar başvuru yapabilirler mi?" sorusu yanıtlanırken şunlar kaydedildi:

"Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar."

Engelli adayların sınava alınabilme süreçleri

Engelli ve sağlık sorunu olan adayların "Engelli Salonları"nda sınava alınabilmeleri için bir üniversite veya devlet hastanesinden alacağı engelli sağlık kurulu raporu, sağlık kurulu raporu ve çocuklar için özel gereksinim raporunun onaylı bir örneği, sağlık durumu, engel bilgi formu, sağlık veya engel durumlarını belirten dilekçeleri ile aday başvuru kayıt bilgilerinin bir fotokopisini başvuru süresi içerisinde ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekiyor.

Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep edenlere şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmayacak.

Sağlık sorunundan dolayı sınavda kullanması gereken araç gereç bulunan adaylar, sağlık ve engel bilgi formundaki ilgili alanları doldurarak bu formu ve istenen diğer belgeleri başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye ulaştıracak. Adayların durumlarının incelenmesinin ardından sınava alınması uygun görülenler, araç ve gereçleri ile engelli salonlarında ÖSYM tarafından belirlenen şartlarda sınava girebilecek.

Az gören görme engelli ve işitme engelli adayların sınava alınmalarına yönelik sorulara şu şekilde yanıt verildi:

"Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak engelli sağlık kurulu raporlarında görme sistemi, göz hastalıkları, görme bozukluğu ve benzeri oranı yüzde 25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile çocuklar için özel gereksinim raporunda özel gereksinim düzeyi 'Özel gereksinimi vardır (ÖGV)' ile Özel Gereksinim Kodu '1' ve üzeri olan adaylara ek süre verilecek.

İşitme engelli adaylardan işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) kullananların engelli sağlık kurulu raporları, sağlık kurulu raporlarında ve sağlık durumu, engel bilgi formlarında bu durumlarının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Bu bilgi, adayların sınava giriş belgelerine yansıtılır. Sınava giriş belgelerinde işitme cihazı/biyonik kulak (koklear implant) yazılı olan adaylar bu cihazlarıyla sınav binalarına alınacaklardır ancak cihazlar, adaylar tarafından salon görevlilerinin salonda gösterdiği yerlere sınav tamamlandıktan sonra aday tarafından alınmak üzere bırakılacak."

19 Şub 2021 - 16:23 AA Ankara- Gündem

# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ertelemeler Son Buldu! Sınav Bu Hafta Yapılıyor! mask
Ertelemeler Son Buldu! Sınav Bu Hafta Yapılıyor!
18 Şubat Ankara'da Okullar Tatil Mi? Yarın 18 Şubat Çarşamba Hangi İllerde Okullar Tatil? mask
18 Şubat Ankara'da Okullar Tatil Mi? Yarın 18 Şubat Çarşamba Hangi İllerde Okullar Tatil?
Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman başlıyor? Sınavlar online mı yapılacak? mask
Üniversitelerde bahar dönemi ne zaman başlıyor? Sınavlar online mı yapılacak?
Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır? 2021 İOKBS Başvuru Formu! mask
Bursluluk Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır? 2021 İOKBS Başvuru Formu!
Valilikten Uyarı Sonrası Bir Haber Daha! Eğitim'e Kar Tatili! mask
Valilikten Uyarı Sonrası Bir Haber Daha! Eğitim'e Kar Tatili!
YÖK'ten Flaş Karar! O Bölüme Artık Daha Zor Girilecek! mask
YÖK'ten Flaş Karar! O Bölüme Artık Daha Zor Girilecek!
Ziya Öğretmen Iğdır'da! "Her Bir Okulumuz Bu Ülkeyi Yüceltecek Bir Mekan Olacak" mask
Ziya Öğretmen Iğdır'da! "Her Bir Okulumuz Bu Ülkeyi Yüceltecek Bir Mekan Olacak"
15 Şubat Pazartesi Okullar Açılıyor mu? 1 Mart Okullar Açılacak Mı? mask
15 Şubat Pazartesi Okullar Açılıyor mu? 1 Mart Okullar Açılacak Mı?
66 Yaşında Mezun Oldu! Sıra Tıp Fakültesinde! mask
66 Yaşında Mezun Oldu! Sıra Tıp Fakültesinde!
ÖSYM Yayınladı! Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! mask
ÖSYM Yayınladı! Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Mars'a Ne Kadar Sürede Gidilir? Mars'a Gitmek Ne Kadar Sürer? mask
Mars'a Ne Kadar Sürede Gidilir? Mars'a Gitmek Ne Kadar Sürer?
Mobbing Nedir? Mobbing Kapsamına Neler Girer? mask
Mobbing Nedir? Mobbing Kapsamına Neler Girer?
Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Açıklamalar! Gündem'e İlişkin Konular... mask
Cumhurbaşkanı'ndan Önemli Açıklamalar! Gündem'e İlişkin Konular...
ŞOK Marketler ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden Büyük Anlaşma! mask
ŞOK Marketler ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden Büyük Anlaşma!
Statlarda Daha Çok Yer Alacaklar! Foto Muhabirlerine Müjde! mask
Statlarda Daha Çok Yer Alacaklar! Foto Muhabirlerine Müjde!
Altın'da Yatay Seyir! Belirsizlik Sürüyor! mask
Altın'da Yatay Seyir! Belirsizlik Sürüyor!
Ertelemeler Son Buldu! Sınav Bu Hafta Yapılıyor! mask
Ertelemeler Son Buldu! Sınav Bu Hafta Yapılıyor!
Bakan Soylu Sert Konuştu! "Meseleyi Siyasi Tartışmaya Döndürdü!" mask
Bakan Soylu Sert Konuştu! "Meseleyi Siyasi Tartışmaya Döndürdü!"
Adalet Bakanı Açıkladı! "Yeni Anayasa..." mask
Adalet Bakanı Açıkladı! "Yeni Anayasa..."
Gratis'ten Büyük Başarı! 2'nci Kez Seçildi! mask
Gratis'ten Büyük Başarı! 2'nci Kez Seçildi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Mars'a Ne Kadar Sürede Gidilir? Mars'a Gitmek Ne Kadar Sürer? mask
Mars'a Ne Kadar Sürede Gidilir? Mars'a Gitmek Ne Kadar Sürer?
Kuzey Yıldızı Yıldız Kadıoğlu Neden Yok? Aslıhan Güner Diziden Ayrıldı Mı? mask
Kuzey Yıldızı Yıldız Kadıoğlu Neden Yok? Aslıhan Güner Diziden Ayrıldı Mı?
Sağlık Sorunu Bir Dizinin Daha Başrol Oyuncusunu Vurdu! Bir Sefirin Kızı Vakası Daha! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Yeni Bölümde Resmen Yok… mask
Sağlık Sorunu Bir Dizinin Daha Başrol Oyuncusunu Vurdu! Bir Sefirin Kızı Vakası Daha! Sosyal Medya Bunu Konuşuyor! Yeni Bölümde Resmen Yok…
ÖSYM Cevapladı! İşte Merak Edilen Konular! mask
ÖSYM Cevapladı! İşte Merak Edilen Konular!
FIFA'dan Şok Karar! Dünya Kupası Maçları Ertelendi! mask
FIFA'dan Şok Karar! Dünya Kupası Maçları Ertelendi!
İbo Show'da Değişimini Duyurdu, Parası Gündeme Geldi! 'İki Tel' İçin Servet Ödedi! “Bir Araba Parası…” mask
İbo Show'da Değişimini Duyurdu, Parası Gündeme Geldi! 'İki Tel' İçin Servet Ödedi! “Bir Araba Parası…”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL