Masumlar Apartmanı Neriman’ı Hiç Böyle Görmediniz! Mini Etekli Pozları Sosyal Medyada Yangın Oluşturdu! Çok Konuşulanlar Arasına Şimdiden Girdi!
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer, sosyal medyanın TT’si oldu. Sevilen oyuncunun bu halleriyse neredeyse hiç görülmedi. Oynadığı dizide ruhsal olarak hasta bir bireyi canlandıran Neriman, sevenleriyle her Salı günü buluşuyor.
23. bölümüne ait herhangi bir fragman yayınlamayan Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü dikkatleri üzerine çekmişti. Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla TRT1 kanalının gözde dizisi, reytinglerde büyük başarı elde etmeye devam ediyor. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu’nun başrolde oynadığı dizide Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer ise oyuncu olarak katılıyor.
Aile baskısından kurtulmaya çalışan bir genç kızı canlandıran Gizem Katmer sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Hem setten hem de hayatından paylaşımlar yapan Gizem Katmer’in paylaşımlarına ise binlerce beğeni geliyor. 111 Bin takipçisi olan Gizem Katmer'in resmi sosyal medya hesbaı her Masumlar Apartmanı yayınından sonra biraz daha büyüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.