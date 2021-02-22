Ankara’da Yasaklar, Kısıtlamalar Kalkacak Mı? Yeni Haftada Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?
Yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kademeli olarak normalleşmeye başla...
Yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kademeli olarak normalleşmeye başlanacağına işaret edildi. Normalleşme adımlarının 1 Mart tarihi ile atılacağı üzerine hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı ya da gevşetilebileceği konusu tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara ilinde de merak konusu oldu.
22 Şub 2021 - 17:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.