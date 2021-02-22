Ankara’da Yasaklar, Kısıtlamalar Kalkacak Mı? Yeni Haftada Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kademeli olarak normalleşmeye başlanacağına işaret edildi. Normalleşme adımlarının 1 Mart tarihi ile atılacağı üzerine hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı ya da gevşetilebileceği konusu tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara ilinde de merak konusu oldu.