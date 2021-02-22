Survivor’da Turabi Rüzgarı! Televizyon Dünyasında İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! Acun Ilıcalı Uyardı! “Bizi mi Asacaksın Sergen?”

Acun Ilıcalı’nın başarılı bir şekilde yürüttüğü Survivor 2021 sezonunda seyircinin aklını karıştıracak bir olay yaşandı. Ünlüler takımında meydana gelen bu durum akıllarda soru işaretine neden oldu. O isim savunmasını öyle bir yaptı ki Acun Ilıcalı sinirlerine hakim olamadı. Tepkiler çığ gibi büyürken Turabi mevzusunun altında yatan gerçek, gündemde deprem etkisi yarattı.

Programın yeni bölümünde yapılan ikinci eleme konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, bir arkadaşlarına veda etmek zorunda kaldı. Yapılan konseyde son derece çarpıcı açıklamalar meydana gelirken, gündeme Turabi konusu damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın gerildiği o sahnelerde seyirci neler olduğunu anlamaya çalıştı.