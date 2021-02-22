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- 22 Şub 2021 - 17:30 G: 22 Şub 2021 - 17:35

Survivor’da Turabi Rüzgarı! Televizyon Dünyasında İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşandı! Acun Ilıcalı Uyardı! “Bizi mi Asacaksın Sergen?”

Survivor 2021 sezonunda heyecan doruklara yükselirken yaşanan olayların da ardı arkası kesilmiyor. Programın yayınlanan son bölümünde ada konseyinde son derece garip bir olay yaşandı. Milyonlarca kişi şaşkınlığına engel olamazken, adada Turabi rüzgarı esti. Seyirci Turabi’nin adını duyunca büyük bir heyecan yaşadı. Televizyon dünyasında bir ilke adım atıldığı sırada Acun Ilıcalı’dan o isme uyarı gecikmedi. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Ilıcalı’nın başarılı bir şekilde yürüttüğü Survivor 2021 sezonunda seyircinin aklını karıştıracak bir olay yaşandı. Ünlüler takımında meydana gelen bu durum akıllarda soru işaretine neden oldu. O isim savunmasını öyle bir yaptı ki Acun Ilıcalı sinirlerine hakim olamadı. Tepkiler çığ gibi büyürken Turabi mevzusunun altında yatan gerçek, gündemde deprem etkisi yarattı.

Programın yeni bölümünde yapılan ikinci eleme konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, bir arkadaşlarına veda etmek zorunda kaldı. Yapılan konseyde son derece çarpıcı açıklamalar meydana gelirken, gündeme Turabi konusu damga vurdu. Acun Ilıcalı’nın gerildiği o sahnelerde seyirci neler olduğunu anlamaya çalıştı.

22 Şub 2021 - 17:30 Ankara- Survivor 2021

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