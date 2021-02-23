Masumlar Apartmanı Dizisinde Safiye Değil Ama Gülben Evleniyor! Babadan İzin Alındı, İsteme Yapıldı! Düğün Hazırlıklarına Başlayın! En İyi Bölüm Geliyor…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinde düğün resmen yaklaşıyor. Herkes Naci ve Safiye aşkına odaklanmışken Gülben ve o ismin aşkı geride kalmıştı. Şimdi ise resmen Gülben babasından istendi ve dizinin yayınlanan en iyi bölümü Salı günü ekranlara gelecek.
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer aldığı fenomen dizide her hafta farklı bir olay seyircilerin karşısına çıkıyor. Sevilerek izlenen dizinin yeni bölümü ise bu akşam ekranlara gelecek. Gülben’i babasından isteyen Esat’a dair fragmansa yayınlandı. 23 bölümün öz izlemesi ise saatler içerisinde 170 bini aşkın görüntülenme aldı.
Merakla beklenen dizinin yeni bölümü ise bu akşam ekranlara gelecek. Yayınlanacak olan yeni bölümde ise Esat, Safiye ve Gülben'in babasından Güben'i isteyecek. Eğer baba bu anları unutmazsa ise büyük düğün yakında demektir. Sevilen dizinin bu ön izlemesini izlemek için diğer sayfaya geçiniz!
23 Şub 2021 - 17:42 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.