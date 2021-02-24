Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Polat Alemdar'ından Hem İyi Hem De Kötü Haber! Kendi Kalemini Kendisi Kıracak! "Bu Böyle Devam Etmez!"
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yayın hayatına seri bir şekilde devam ediyor. Son zamanlarda dizide gündeme gelen olaylar ise tüm dengelerin değiştirdi. Değişen dengelerden birisi de dizide yer alan ve Polat Alemdar lakabıyla sosyal medyada yankı uyandıran Alparslan’ın vurulması ve hastaneye kaldırılması oldu. EDHO’nun Polat Alemdar’ından seyirciyi hem hüzünlendiren hem de sevindiren bir haber geldi. Alparslan resmen kendi kendini dizi tarihinden sildi…
Son zamanlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde değişen senaryo izleyici üzerinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Dizinin kadrosuna ise son olarak Bahtiyar Engin ve Caner Kurtaran katıldı ve bu durum tüm dengeleri değiştirdi. Diziye dahil olan karakterlerin ardından değişime uğrayan senaryoda yine de dikkatler Alparslan Çakırbeyli’ye verildi. Son durumu seyirci kitlesini adeta çıldırttı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin geçen hafta yayınlanan yeni bölümünde Alparslan Çakırbeyli’nin başına gelen olaylar seyirci üzerinde büyük bir korkuya neden olmuştu. Milyonlarca kişi ölümle cebelleşen Aplarslan’ın diziye veda etmesini istemiyor ve bir an önce iyileşmesini temenni ediyordu. Fakat durum beklenenin de aksinde bir seyir gerçekleştirdi. Alparslan gözünü açtı ama nasıl açtı…
24 Şub 2021 - 20:00 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.