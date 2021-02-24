Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Polat Alemdar'ından Hem İyi Hem De Kötü Haber! Kendi Kalemini Kendisi Kıracak! "Bu Böyle Devam Etmez!"

Son zamanlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde değişen senaryo izleyici üzerinde büyük bir yankı uyandırmıştı. Dizinin kadrosuna ise son olarak Bahtiyar Engin ve Caner Kurtaran katıldı ve bu durum tüm dengeleri değiştirdi. Diziye dahil olan karakterlerin ardından değişime uğrayan senaryoda yine de dikkatler Alparslan Çakırbeyli’ye verildi. Son durumu seyirci kitlesini adeta çıldırttı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin geçen hafta yayınlanan yeni bölümünde Alparslan Çakırbeyli’nin başına gelen olaylar seyirci üzerinde büyük bir korkuya neden olmuştu. Milyonlarca kişi ölümle cebelleşen Aplarslan’ın diziye veda etmesini istemiyor ve bir an önce iyileşmesini temenni ediyordu. Fakat durum beklenenin de aksinde bir seyir gerçekleştirdi. Alparslan gözünü açtı ama nasıl açtı…