Ankara'da Kıraathaneler açık mı? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Ankara'da Ne zaman serbest olacak?

SON DAKİKA KIRAATHANELERİN AÇILMASI HABERLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması devam edecek. Hafta içi saat 19.00'da başlayacak sabah 05.00'da sona erecek.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Kısmi kapanma yasakları Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır.

Kapatılacak işyerleri son gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. 13 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni kararların hayata geçeceği belirtildi.

Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler kapalı olacak. Paket servislerine devam edecekler....

Daha önce faaliyetleri durdurulan ve illerde göre yeniden açılan Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler ise 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.

Normalleşme Planı Aşağıda ki Gibi Açıklanmıştı

Ankara sarı renkte riskli katagoride olması sebebiyle kıraathaneler çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine toplantısında normalleşme adımlarının prensipte nasıl atılacağı hususunu kapsamlı bir şekilde görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Buna göre, Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerdir. Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler düşük ve orta riskli illerimizde 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir."