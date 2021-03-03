TRT1’de İki Dizininde Fişi Çekildi! Ne Yaptılarsa Olmadı, İki Dizide Yok Olup Gitmeye Hazırlanıyor… Karar Çoktan Alındı!
Kanal olarak birçok kişinin ilgiyle takip ettiği TRT1, 2 dizi için final kararını aldığını duyurdu. Kısa bir süre sonra ekranlara veda edecek olan diziler ise canların sıkılmasına neden oldu. Reytinglerindeki düşüşten dolayı dizilerin yaşadığı sorunlar, kanalı da etkiliyor. Bu sezona damgasını vuran diziler ise yayıncılar tarafından gerçekleştiriliyor. Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Uyanış Büyük Selçuklu...
Bu başarılı yapımların hemen yanında Tövbeler Olsun, Benim Adım Melek ve Payitaht Abdülhamid gibi başarılı dizilerde ekranlarda yayınlanmaya devam etti. Kanala gelen Teşkilat dizisi ise Pazar günü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce fragmanını yayınlayarak büyük bir başarıya imza atan Teşkilat dizisinin yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.
Teşkilat gibi TRT1 izleyicisine hitap eden dizinin başarıyla ekranlara gelmesi beklenirken iki dizinin ise final tarihi TRT1 tarafından duyuruldu. TRT1 kanalının çok daha iyi fikirleri var ve kanalı yükseltmeye planlıyor. Barbaros ve Hay Sultan gibi dizileri ekranlara getirmeye hazırlanan TRT1 iki dizinin hayranlarına ise kötü haberi verdi.
03 Mar 2021 - 20:24 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.