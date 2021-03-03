TRT1’de İki Dizininde Fişi Çekildi! Ne Yaptılarsa Olmadı, İki Dizide Yok Olup Gitmeye Hazırlanıyor… Karar Çoktan Alındı!

Bu başarılı yapımların hemen yanında Tövbeler Olsun, Benim Adım Melek ve Payitaht Abdülhamid gibi başarılı dizilerde ekranlarda yayınlanmaya devam etti. Kanala gelen Teşkilat dizisi ise Pazar günü ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kısa bir süre önce fragmanını yayınlayarak büyük bir başarıya imza atan Teşkilat dizisinin yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'da ekranlara gelecek.

Teşkilat gibi TRT1 izleyicisine hitap eden dizinin başarıyla ekranlara gelmesi beklenirken iki dizinin ise final tarihi TRT1 tarafından duyuruldu. TRT1 kanalının çok daha iyi fikirleri var ve kanalı yükseltmeye planlıyor. Barbaros ve Hay Sultan gibi dizileri ekranlara getirmeye hazırlanan TRT1 iki dizinin hayranlarına ise kötü haberi verdi.