Ramo Oyuncuları 30 Günde Servet Kazanıyorlar! Her Bölümde Bir Araba Alan Oyuncu Var! Paraya Para Demiyorlar...
Son zamanların en çok izlenen dizilerinden birisi olan Ramo, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise başarılı performanslarıyla beraber gündemde adeta yankı uyandırıyor. Konusu geçen dizinin kadrosundaki isimlerin bölüm başı ne kadar kazandığı ise milyonlarca kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Meğer Ramo oyuncuları 30 günde adeta bir servet kazanıyormuş…
Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla oldukça fazla sevilen dizilerden birisi olan Ramo, son zamanlarda yükselen reytingleriyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Her bölümünde ayrı bir yankı uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin bölüm başına ne kadar kazandığı ise merak konusu oldu. Ortaya çıkan meblağlar akıllara durgunluk verdi.
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrolde oynadığı Ramo dizisinin kadrosunda Mehmet Yılmaz Ak, İlker Aksum, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Sacide Taşaner, Efsane Odağ, Pelin Körmükçü, Bora Cengiz, İdil Fırat ve Yiğit Özşener gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Son zamanlarda seyirciyi ekranlara kilitleyen dizinin oyuncularının ne kadar kazandığı ise merak ediliyor. İşte o meblağlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.