Ramo Oyuncuları 30 Günde Servet Kazanıyorlar! Her Bölümde Bir Araba Alan Oyuncu Var! Paraya Para Demiyorlar...

Oyuncu kadrosu ve senaryosuyla oldukça fazla sevilen dizilerden birisi olan Ramo, son zamanlarda yükselen reytingleriyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Her bölümünde ayrı bir yankı uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda yer alan ünlü isimlerin bölüm başına ne kadar kazandığı ise merak konusu oldu. Ortaya çıkan meblağlar akıllara durgunluk verdi.

Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrolde oynadığı Ramo dizisinin kadrosunda Mehmet Yılmaz Ak, İlker Aksum, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Sacide Taşaner, Efsane Odağ, Pelin Körmükçü, Bora Cengiz, İdil Fırat ve Yiğit Özşener gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Son zamanlarda seyirciyi ekranlara kilitleyen dizinin oyuncularının ne kadar kazandığı ise merak ediliyor. İşte o meblağlar…