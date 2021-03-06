Masumlar Apartmanı Dizisine Tokat Şoku! Neredeyse Yere Düşecekti, Çok Zor Anlar Yaşadı! Öyle Bir Şey Yaptı ki…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanılanlar seyircileri ekranlara kilitliyor. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı dizinin yeni bölüme ait fragmansa yayınlandı. Fragmanı izleyen seyirciler ise büyük bir şok yaşadı. Han’ın İnci ile yüzleşmesinin hemen arkasından İnci’nin Safiye’den aldığı darbe…
Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı dizi yeni bölümünü Salı akşamı ekranlara getirecek. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümde ise adeta kavga, kıyamet ve gürültü hakimdi. Bir türlü İnci ile yıldızları uyuşamayan Safiye, artık son noktasına geliyor ve…
TRT1 kanalının en beğenilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinin 9 Mart günü ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ait fragman bugün itibariyle yayınlandı. Fragmandaki olaylar ise seyirciyi etkisi altına almayı başardı. Esat’ın çay teklifini kabul eden Gülben, hayalini kurduğu mutluluğu sıkıntılı bir şekilde yaşıyor gibiydi.
06 Mar 2021 - 21:21 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.