Masumlar Apartmanı Dizisine Tokat Şoku! Neredeyse Yere Düşecekti, Çok Zor Anlar Yaşadı! Öyle Bir Şey Yaptı ki…

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı dizi yeni bölümünü Salı akşamı ekranlara getirecek. İlgiyle takip edilen dizinin yeni bölümde ise adeta kavga, kıyamet ve gürültü hakimdi. Bir türlü İnci ile yıldızları uyuşamayan Safiye, artık son noktasına geliyor ve…

TRT1 kanalının en beğenilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinin 9 Mart günü ekranlara gelecek olan yeni bölümüne ait fragman bugün itibariyle yayınlandı. Fragmandaki olaylar ise seyirciyi etkisi altına almayı başardı. Esat’ın çay teklifini kabul eden Gülben, hayalini kurduğu mutluluğu sıkıntılı bir şekilde yaşıyor gibiydi.