Bakanlık El Atıyor! Öğrenci ve Velilerin Ruh Sağlığı Geliştirilecek!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Abdi İbrahim Otsuka ile veli ve öğrencilerde ruh sağlığı bilincini geliştirecek ve bu alanda farkındalık oluşturacak eğitimlerin ve geliştirilecek dijital içeriklerin çerçevesini belirleyen iş birliği protokolü imzaladı.

Abdi İbrahim Otsuka'dan yapılan açıklamaya göre, toplumda ruh sağlığı bilinci, veli ve öğrencilerin yaşadıkları ya da karşılaşabilecekleri damgalama ve ayrımcılıkla mücadele, teknoloji bağımlılığı, akran zorbalığı gibi konularda farkındalık oluşturacak eğitimlerin ve geliştirilecek dijital içeriklerin çerçevesini belirleyen iş birliği protokolü Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz ve Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin’in katılımıyla Ankara’da imzalandı.

İş birliği protokolü kapsamında Abdi İbrahim Otsuka öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik tüm yazılı ve görsel dijital eğitim içeriklerini hazırlayarak Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün onayına sunacak. Bakanlık onayının ardından belirlenen program Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) yayınlayacak.

Öğretmen, öğrenci ve velilere ayrı eğitimler verilecek

Önemli bir toplumsal soruna neden olan etkenlerin çözümü için rehber niteliğinde olan eğitim programı öğretmen, veli ve öğrencilerin ruh ve sinir hastalıkları, empati ve iletişim gibi konular hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Program kapsamındaki eğitimler, rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri başta olmak üzere isteyen öğretmenlerin katılımına açık olacak ve psikolojik damgalama konularını içeren öğretmen eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda yaygınlaşacak.

Hazırlanacak eğitim programına katılan öğretmen, öğrenci ve velileri, "damgalama veya zorbalık unsurlarını fark etme, dezavantajlı bölgelerdeki ortaöğretim öğrencileri için Stres Yönetimi, Öfke Duygusunu Tanıma ve Uygun Yollarla İfade Etme, Teknoloji Bağımlılığı, Profesyonel Yardım Arama ve Yardım Almanın Önemi" gibi konularda bilgi sahibi olacak.

Proje ile verilecek eğitimlerle öğretmen, öğrenci ve velilerde ruhsal hastalıkların hakaret olarak kullanılması nedeniyle ortaya çıkan damgalama ve ötekileştirmeye karşı farkındalık oluşturulması da hedefleniyor.

Amaç olumsuz davranışları azaltmak ve ötekileştirmeyi önlemek

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, "Bakanlığımızın Abdi İbrahim Otsuka ile yaptığı iş birliği sayesinde öğretmen, öğrenci ve velilere EBA üzerinden sunacağımız eğitimlerin ve içeriklerin çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu iş birliğinin artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdi İbrahim Otsuka Şirket Yöneticisi Elif Elkin ise anlamlı bir amaç uğruna çalışma ve sosyal fayda oluşturma misyonu çerçevesinde çalıştıklarını ve bunun günümüz iş dünyasında önemli bir yükümlülük olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, topluma sosyal fayda sağlama amacımız doğrultusunda tutkuyla çalışıyoruz. Eğitim sürecinde okullarda yaşanan zorluklar, velilerin ve öğrencilerin yaşadığı damgalama ve ayrımcılıkla mücadele, küresel salgınla birlikte günün büyük bölümünü ekran karşısında geçiren çocuklarımızın teknoloji bağımlısı olmalarının önüne geçme gibi konularda farkındalığın artması ana hedefimiz.

Ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz ve bunun gibi anlamlı projeler için kurumlar arası iş birliklerinin de büyük bir önemi olduğuna inanıyoruz. Bakanlığımızla başlattığımız eğitim programıyla ruhsal hastalıklara, ayrımcılığa ve çocuklarımızın yaşadığı risklere karşı toplumsal bilinç gelişecek, ötekileştirme ve damgalama söylemleri azalacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız bu iş birliği, toplumsal konulara duyarlı eğitim camiamız ve öğrencilerimizin de katılımıyla önemli bir değişimi başlatacak. Bu projeyle dokunduğumuz hayatları iyileştirmek için süregelen çalışmalarımıza yeni bir dönüm noktası ekliyoruz."