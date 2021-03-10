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- 10 Mar 2021 - 17:47 G: 10 Mar 2021 - 17:55

Ziraat Bankası KPSS Şartsız 230 Memur Alımı, Başvurular Resmen Başladı!

Ziraat Bankası KPSS şartı olmadan memur alımı alım ilanını açıkladı. Peki, Ziraat Bankası 239 memur alımı şartları neler? Başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Ziraat Bankası KPSS şartı olmaksızın 230 memur alımı yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Teknoloji bünyesinde istihdam edilecek 230 kişi 4 farklı kadroda alınacak. Banka tarafından yayınlanan ilan ile hangi kadrolarda alım yapılacağı, başvuru şartları ve son başvuru tarihi gibi ayrıntılar paylaşıldı.

10 Mar 2021 - 17:47 - Gündem

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