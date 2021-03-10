10 Mar 2021 - 17:47 Güncelleme: 10 Mar 2021 - 17:55
Ziraat Bankası KPSS Şartsız 230 Memur Alımı, Başvurular Resmen Başladı!
Ziraat Bankası KPSS şartı olmadan memur alımı alım ilanını açıkladı. Peki, Ziraat Bankası 239 memur alımı şartları neler? Başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...
Ziraat Bankası KPSS şartı olmaksızın 230 memur alımı yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Teknoloji bünyesinde istihdam edilecek 230 kişi 4 farklı kadroda alınacak. Banka tarafından yayınlanan ilan ile hangi kadrolarda alım yapılacağı, başvuru şartları ve son başvuru tarihi gibi ayrıntılar paylaşıldı.
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10 Mar 2021 - 17:47 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.