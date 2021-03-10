Ziraat Bankası KPSS Şartsız 230 Memur Alımı, Başvurular Resmen Başladı!

Ziraat Bankası KPSS şartı olmaksızın 230 memur alımı yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Ziraat Teknoloji bünyesinde istihdam edilecek 230 kişi 4 farklı kadroda alınacak. Banka tarafından yayınlanan ilan ile hangi kadrolarda alım yapılacağı, başvuru şartları ve son başvuru tarihi gibi ayrıntılar paylaşıldı.