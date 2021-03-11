Keçiören’deki Okullarda Aralıksız Dezenfekte Çalışması
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kontrollü normalleşmeyle birlikte yüz yüze eğitime başlayan ilçe sınırları içindeki 327 resmi ve özel okulda 5 binden fazla derslikte dezenfekte çalışması yürütüldüğünü belirtti.
Keçiören’deki Okullarda Aralıksız Dezenfekte Çalışması
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kontrollü normalleşmeyle birlikte yüz yüze eğitime başlayan ilçe sınırları içindeki 327 resmi ve özel okulda 5 binden fazla derslikte dezenfekte çalışması yürütüldüğünü belirtti. Başkan Altınok İlçemizde 154 binden fazla öğrenci 10 binden fazla da öğretmenimiz bulunuyor. Onların sağlığını korumak bizim temel görevimizdir. Özellikle yüz yüze eğitime başlayan okullarımızda koronavirüse karşı sağlıklı bir ortam oluşturmak için elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz. dedi.
Ekip Kuruldu
Keçiören Belediyesi pandemi sürecinde örgün eğitimin sağlıklı dersliklerde yürütülmesi için özel bir dezenfekte ekibi kurarak yüz yüze eğitime başlayan 327 resmi ve özel okuldaki derslikleri lavabo ve ortak alanları dezenfekte etmeyi sürdürüyor.
Ekipler Titizlikle Çalışıyor
Pandemiyle mücadele kapsamında ilçedeki dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilerimizin derslerini okullarda sürdürebilmeleri için dezenfekte ekibimiz titizlikle çalışıyor. Bu süreçte sadece okullarımızı değil aynı zamanda cami cemevi mescit Kuran kursları sağlık ocağı muhtarlık binası polis karakolu eğitim ve kültür merkezi hastane tıp merkezi halk eğitim merkezi öğrenci yurdu emniyet müdürlüğü vergi daireleri durak çocuk oyun alanı ATM ve piknik alanları gibi birçok ayrı noktada dezenfekte çalışması yürütüyoruz. ifadelerini kullandı
11 Mar 2021 - 13:22 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.