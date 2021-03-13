CHZ Coin Nedir? Chiliz Coin Neden Yükseldi? CHZ Chiliz Coin Ne Kadar Oldu?
Kripto para piyasalarında son dönemde yaşanan yükselişler dikkatleri çekiyor. Son dönemde dikkatleri çeken CHZ coin nedir? İşte detaylar...
Kripto para piyasasındaki token sayısı her geçen gün artıyor. Son dönemlerde altcoin piyasasında yaşanan yükseliş ile beraber öne çıkan coinlerden biri de Chiliz oldu. Chiliz Coin’in son bir hafta içinde gösterdiği inanılmaz yükselişin ardından altcoin merak edildi. Son dönemlerde kripto para piyasasına ilgisi artan futbol kulüpleri ile yaptığı anlaşmalarla sık sık gündeme gelen Chiliz Coin’in ne olduğu, fiyatı ve neden yükseliş yaşadığı merak konusu oldu.
Chiliz Coin Nedir?
Chiliz kripto para piyasasındaki ana akım tüketicilere yönelik blok zinciri tabanlı ürün ve hizmetler sunan kripto paralardan biridir. Son dönemlerin parlayan kripto para seçenekleri arasında yer alan Chiliz Coin eğlence ve spor kuruluşlarına izleyici ile iletişim kurma, izleyiciden para kazanma gibi faaliyetlerini mümkün kılan araçların satışını gerçekleştirir. Bu araçlarla spor ve eğlence kuruluşlarına hizmet sağlar.
13 Mar 2021 - 17:13 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.