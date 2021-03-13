Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Mar 2021 - 17:19 G: 13 Mar 2021 - 17:23

Kırmızı Oda Hangi Gün, Hangi Kanalda, Saat Kaçta Yayınlanıyor?

TV 8 ekranlarının rekortmen dizisi Kırmızı Oda yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Duygusal anlatımı ile yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan yapım ilk bölümü ile de büyük yankı uyandırmıştı. Birbirinden çarpıcı yaşam hikayelerini ekrana getiren yapımın yeni bölümleri ve yaşanacak duygu dolu olaylar merakla bekleniyor. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda yayınlanan her bölümü ile sosyal medyadan da büyük destek alıyor. Her hafta yaşanan olaylarla sosyal medyada gündem yaratan başarılı yapımın izleyici kitlesi ise gündem güne artıyor. Özellikle sosyal medya paylaşımları yapıma olan merakı günden güne arttırıyor.  Bu paylaşımların da etkisi ile yapımı yeni izlemeye başlayacak birçok kişi ise hangi gün ve saatte yayınlandığını merak ediyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden ekrana uyarlanan Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında yayınlanıyor. TV8 ekranlarının en başarılı yapımları arasında yer alan dizi her hafta cuma akşamları saat 20.00’da izleyenleri ile buluşuyor. Son bölümü ile dün akşam yayınlanan yapımın yen bölümü ise 19 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek.

13 Mar 2021 - 17:19 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Ne Zaman Başlıyor? 2021 Camdaki Kız Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? mask
Camdaki Kız Ne Zaman Başlıyor? 2021 Camdaki Kız Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Kardeşlerim 4. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 4. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Kardeşlerim Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Yeni Sezonda Olacak mı? Demet Özdemir’den İlk Açıklama Geldi, Başka Projelere Bakıyor… Devam mı, Tamam mı? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Yeni Sezonda Olacak mı? Demet Özdemir’den İlk Açıklama Geldi, Başka Projelere Bakıyor… Devam mı, Tamam mı?
Sen Çal Kapımı Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı Dizisi 35. Bölüm Full İzle! 13 Mart 2021 Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Tozkoparan İskender 14. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozkoparan İskender 14. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Tozkoparan İskender Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Dizisi 63. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Hercai Dizisi 63. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Masumlar Apartmanı’na Geliyor! TRT1 Yıkılacak, Sallanacak! Yeni Bölüme Hazır Olun! mask
Kırmızı Oda’nın Doktor Hanım’ı Masumlar Apartmanı’na Geliyor! TRT1 Yıkılacak, Sallanacak! Yeni Bölüme Hazır Olun!
Menajerimi Ara 29. Bölüm Full İzle Star TV! 14 Mart 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 29. Bölüm Full İzle Star TV! 14 Mart 2021 Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Teşkilat Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Teşkilat Dizisi 2. Bölüm Full İzle! 14 Mart 2021 Teşkilat Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
CHZ Coin Nedir? Chiliz Coin Neden Yükseldi? CHZ Chiliz Coin Ne Kadar Oldu? mask
CHZ Coin Nedir? Chiliz Coin Neden Yükseldi? CHZ Chiliz Coin Ne Kadar Oldu?
Camdaki Kız Ne Zaman Başlıyor? 2021 Camdaki Kız Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? mask
Camdaki Kız Ne Zaman Başlıyor? 2021 Camdaki Kız Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Ramazan Bayramı 2021 Ne Zaman Başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı Hangi Güne Denk Gelir? mask
Ramazan Bayramı 2021 Ne Zaman Başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı Hangi Güne Denk Gelir?
Ankara'da 13 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 13 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 13 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 13 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ankara'da Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Ankara Saat Kaçta? mask
Ankara'da Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunuyor? Akşam Namazı Ankara Saat Kaçta?
Nevruz Bayramı 2021 Ne Zaman? 2021 Nevruz Hangi Gün Ayın Kaçında? mask
Nevruz Bayramı 2021 Ne Zaman? 2021 Nevruz Hangi Gün Ayın Kaçında?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL