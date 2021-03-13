Kırmızı Oda Hangi Gün, Hangi Kanalda, Saat Kaçta Yayınlanıyor?
TV 8 ekranlarının rekortmen dizisi Kırmızı Oda yeni bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitliyor. Kırmızı Oda hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Duygusal anlatımı ile yayınlanan ilk bölümünden bu yana büyük beğeni toplayan yapım ilk bölümü ile de büyük yankı uyandırmıştı. Birbirinden çarpıcı yaşam hikayelerini ekrana getiren yapımın yeni bölümleri ve yaşanacak duygu dolu olaylar merakla bekleniyor. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan Kırmızı Oda yayınlanan her bölümü ile sosyal medyadan da büyük destek alıyor. Her hafta yaşanan olaylarla sosyal medyada gündem yaratan başarılı yapımın izleyici kitlesi ise gündem güne artıyor. Özellikle sosyal medya paylaşımları yapıma olan merakı günden güne arttırıyor. Bu paylaşımların da etkisi ile yapımı yeni izlemeye başlayacak birçok kişi ise hangi gün ve saatte yayınlandığını merak ediyor.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden ekrana uyarlanan Kırmızı Oda dizisi TV8 ekranlarında yayınlanıyor. TV8 ekranlarının en başarılı yapımları arasında yer alan dizi her hafta cuma akşamları saat 20.00’da izleyenleri ile buluşuyor. Son bölümü ile dün akşam yayınlanan yapımın yen bölümü ise 19 Mart Cuma akşamı ekrana gelecek.
13 Mar 2021 - 17:19 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.