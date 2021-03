Atiba Hutchinson, Fenerbahçe Derbisinden Önce Çarpıcı Açıklamalarda Bulundu!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atiba, Fenerbahçe karşısında alınacak 3 puanın şampiyonluk anlamına gelmeyeceğine dikkati çekerek, "Tabii ki büyük bir derbi maçı oynayacağız. Uzun zamandır beklediğimiz bir maç. İki zorlu Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından oynayacağız. Fenerbahçe maçının büyüklüğünü, bize kazandıracaklarını biliyoruz. Odağımız 3 puan olacak." dedi.

Derbi karşılaşmasına öz güvenli çıkacaklarını vurgulayan Atiba, "Ama bu fazla öz güven anlamına gelmeyecek. Yaptığımız şeyi tekrarlamaya devam edeceğiz. 3 puan almayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"Derbiler zor maçlardır." diyen Atiba, "Her iki takım için de önemi çok yüksek maçlar oluyor. Ligdeki yeri iyi olan 2 takım karşılaşacak. İki takım da maçın önemini biliyor. Bir savaş olacak ve iki taraf da puan almak isteyecek. Sezonun geri kalanı için belirleyici maçlardan olacak. Hazırlanıyoruz. Üç puan almak, kazanmak istiyoruz. Şampiyonluk konusunda da yüzde vermek istemiyorum. Maç maç bakarak ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atiba, Fenerbahçe maçı öncesi Medipol Başakşehir karşısında alınan iki galibiyetin kendilerine güven kazandırdığını kaydetti.

"Enerjimiz yüksek"

Takımda iyi bir hava olduğunu belirten Atiba, "Gereken her şeye sahibiz. Dışarıdan bu gözüküyordur. Enerjimiz yüksek. Bu durum saha içinde ve dışında bize çok faydalı oluyor. Henüz kazanılmış bir şey yok. Her maça doğru şekilde yaklaşmaya çalışıyoruz. Sezon sonu yaklaşıyor, yaklaştıkça da iyi hissediyoruz." şeklinde konuştu.

Performansını değerlendiren Atiba, "Her zaman elimden geleni yapmayı isteyen bir oyuncu olmuşumdur. Savunmada ve hücumda her zaman elimden geleni yapıyorum. Bu sezon çok fazla savaşçı futbolcumuz var, çok fazla iyi futbolcuya sahibiz. Futbolcularımız başarıya aç. Her maça 3 puan hedefiyle çıkıyoruz. Elimizden geleni sürekli aynı seviyede yapmaya, katkı sağlamaya çalışıyoruz. Önemli olan da takıma katkı vermek." açıklamasını yaptı.

"Aklımda devam etmek var"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili olumlu sözlerin hatırlatılması üzerine Atiba, "Hocamıza sözleri için teşekkür ederim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum. İyi gidiyor. Sezon başından bu yana durumumuz değişmiş değil. 2 ay kaldı sezonun bitimine. Şu anda hedefe odaklandık. İki şampiyonluğum var ve 3 çocuğum var. Diğer çocuğuma da bir şampiyonluk hediye etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Atiba, gelecek sezon futbola devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Aklımda şu an için devam etmek var. Sezon sonu nasıl hissettiğime bakacağım. Şu an iyi hissediyorum, vücudumla ilgili herhangi bir şikayetim yok. Futbolculuğun ardından teknik ekipte yer almak da bir ihtimal. Kariyerim bittikten sonra bunu değerlendireceğim." diye yanıtladı.

De Souza ve Larin'e övgü

Josef de Souza'nın performansını değerlendiren Atiba, şunları söyledi:

"Josef’in performansı beni ve bütün takımı daha üst seviyeye çıkarıyor. Ben hücuma çıkarken kendimi daha rahat hissediyorum. Oynadığımız takım oyunu da bana çok uyuyor ve beni ileriye taşıyor. Josef bütün hataları ve bütün açıkları kapatan bir oyuncu. Çok fazla top kazanıyor. Çok akıllı bir futbolcu. O bölgede oynayan bir futbolcunun sahip olması gereken bütün özelliklere sahip. Takımımızın yükünü çok fazla çektiği bir gerçek. Takımı bir seviye ileriye taşıyor. Onunla oynamaktan dolayı memnunum."

Kanadalı futbolcu, vatandaşı Cyle Larin'le ilgili olarak ise, "Larin bütün sezon çok iyi oynadı ve oynamaya devam ediyor. Takıma katkı veriyor. Diğer oyuncularımız da ellerinden geleni yapıyorlar. Hücumda eksiklik yaşadığımızda, bu eksikliği tamamlayanlardan biri de Larin oluyor. Öz güveni yüksek ve her an skora katkı yapacak seviyede top oynuyor. Onun durumu beni memnun ediyor." diyerek sözlerini tamamladı.