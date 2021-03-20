Türk Kültüründe Nevruz Ne Demektir? Ergenekon Bayramı Nedir, Neden Kutlanır?
Nevruz bayramı yaklaştıkça vatandaşlar bu bayramın anlamını ve tarihini araştırmaya başladı. Türk tarihinde ki yeri ve kimler tarafından kutlandığı merak edilen bayramın kutlamaları başlamak üzere. Bayram ile ilgili merak edilen bilgiler haberimizde...
Baharın gelişini simgelediği bilinen ve Anadolu’nun birçok yöresinde neşe ile kutlanan Nevruz yaklaşmaya başladı. Bu sene de Nevruz’un yaklaşması ile beraber neden kutlandığı, nasıl etkinlikler yapıldığı gibi birçok konu merak edilmeye başlandı. Nev ve ruz kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan Nevruz, yeni gün anlamına gelmektedir. Yeni bir yılın başlangıcı ya da baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz’un tarihi ise çok eski dönemlerde dayanmaktadır. Nevruz Bayramı bugün pek çok farklı coğrafyada kutlanmakla beraber kökleri Türklere dayanmaktadır. Türkler için bir diğer adı da Ergenekon Bayramı olan Nevruz, birçok zaman İslamiyet ve mezheplerle bağdaştırılsa da Nevruz Bayramı’nın İslam ile ilgisi yoktur. Ergenekon Bayramı Türkler’in İslamiyet ile tanışmasından çok önce kutlanmaya başlanmıştır.
Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde farklı adetlerle ve geleneklerle kutlanan Nevruz Bayramı, adetler açısından zaman içinde farklılık gösterse de aslında aynı anlamı ifade etmektedir. Yeni yılın gelmesi, baharın habercisi olarak değerlendirilen Nevruz Bayramı’nda bahar aylarının gelişi kutlanır. Eski dönemlerde halkın ortak vakit geçirdiği cami, mescit ve pazar yerlerinde toplanılarak şarkı, dans ve oyunlarla kutlanan Nevruz, şimdi ise daha farklı geleneklerle kutlanmaktadır.
20 Mar 2021 - 16:57 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.