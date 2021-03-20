Türk Kültüründe Nevruz Ne Demektir? Ergenekon Bayramı Nedir, Neden Kutlanır?

Baharın gelişini simgelediği bilinen ve Anadolu’nun birçok yöresinde neşe ile kutlanan Nevruz yaklaşmaya başladı. Bu sene de Nevruz’un yaklaşması ile beraber neden kutlandığı, nasıl etkinlikler yapıldığı gibi birçok konu merak edilmeye başlandı. Nev ve ruz kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan Nevruz, yeni gün anlamına gelmektedir. Yeni bir yılın başlangıcı ya da baharın gelişi olarak kutlanan Nevruz’un tarihi ise çok eski dönemlerde dayanmaktadır. Nevruz Bayramı bugün pek çok farklı coğrafyada kutlanmakla beraber kökleri Türklere dayanmaktadır. Türkler için bir diğer adı da Ergenekon Bayramı olan Nevruz, birçok zaman İslamiyet ve mezheplerle bağdaştırılsa da Nevruz Bayramı’nın İslam ile ilgisi yoktur. Ergenekon Bayramı Türkler’in İslamiyet ile tanışmasından çok önce kutlanmaya başlanmıştır.

Hun, Göktürk, Uygur, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde farklı adetlerle ve geleneklerle kutlanan Nevruz Bayramı, adetler açısından zaman içinde farklılık gösterse de aslında aynı anlamı ifade etmektedir. Yeni yılın gelmesi, baharın habercisi olarak değerlendirilen Nevruz Bayramı’nda bahar aylarının gelişi kutlanır. Eski dönemlerde halkın ortak vakit geçirdiği cami, mescit ve pazar yerlerinde toplanılarak şarkı, dans ve oyunlarla kutlanan Nevruz, şimdi ise daha farklı geleneklerle kutlanmaktadır.