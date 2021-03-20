Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Mar 2021 - 17:30 G: 20 Mar 2021 - 17:31

ABD'de Kovid-19 Vakalarının Önüne Geçilemiyor! ABD Vaka Sayısı 540 Bini Geçti!

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1442 artarak 541 bin 145'e çıktı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 62 bin 743 artarak 29 milyon 730 bin 916'ya yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1442 artarak 541 bin 145'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 637 bin 726 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 750 bine yakın vakayla Texas ve 1 milyon 999 binden fazla vakayla Florida izliyor. ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 200 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 262 ölümle New York ve 47 bin 25 ölümle Texas takip ediyor.

Toplam aşılama 118 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 118 milyon 313 bini geçtiği. Ülkede 77 milyon 230 binden fazla kişiye ilk doz, 41 milyon 934 bini aşkın kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 871 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 555 binden fazla vakayla Hindistan geliyor. Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 160 bini, Brezilya'da 290 bini geçti.

20 Mar 2021 - 17:30 AA - Sağlık

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
O Bölgede Kovid-19 Vaka Sayısı 4 Milyonu Geçti! mask
O Bölgede Kovid-19 Vaka Sayısı 4 Milyonu Geçti!
60 Yaş Üstü Aşılama Ne Zaman Başlıyor? Ankara'da 60 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır? mask
60 Yaş Üstü Aşılama Ne Zaman Başlıyor? Ankara'da 60 Yaş Üstü Aşı Randevusu Nasıl Alınır?
AstraZeneca Aşısı Komaya Soktu! Kovid-19 Aşısı Olan Hemşire Yaşamını Kaybetti! mask
AstraZeneca Aşısı Komaya Soktu! Kovid-19 Aşısı Olan Hemşire Yaşamını Kaybetti!
Düzensiz Kalp Atışı Olanlar Dikkat! Kalp Atışı Ritmi Bunun Habercisi Olabilir! mask
Düzensiz Kalp Atışı Olanlar Dikkat! Kalp Atışı Ritmi Bunun Habercisi Olabilir!
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'un Önüne Geçilemiyor! Can Kayıpları Giderek Artıyor mask
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'un Önüne Geçilemiyor! Can Kayıpları Giderek Artıyor
Kovid-19 Vaka Sayısı 2 Milyon 600 Bini Geçti! Sıkı Tedbirler Geliyor mask
Kovid-19 Vaka Sayısı 2 Milyon 600 Bini Geçti! Sıkı Tedbirler Geliyor
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'a Bağlı Can Kayıpları Giderek Artıyor! mask
Latin Amerika Ülkelerinde Kovid-19'a Bağlı Can Kayıpları Giderek Artıyor!
O Ülkede Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 536 Bini Geçti! Ciddi Kısıtlamalar Gelebilir! mask
O Ülkede Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 536 Bini Geçti! Ciddi Kısıtlamalar Gelebilir!
Kovid-19 Olmasına Rağmen Spor Salonuna Gitmekten Çekinmedi! 45 Kişinin Hayatıyla Oynadı mask
Kovid-19 Olmasına Rağmen Spor Salonuna Gitmekten Çekinmedi! 45 Kişinin Hayatıyla Oynadı
Kovid-19 İçin Yeni Geliştirilen Aşının Testleri Tamamlandı ve Tanıtımı Yapıldı! mask
Kovid-19 İçin Yeni Geliştirilen Aşının Testleri Tamamlandı ve Tanıtımı Yapıldı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bozcaada Açıklarında Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi Bölgeden Çıkarıldı! mask
Bozcaada Açıklarında Karaya Oturan Kuru Yük Gemisi Bölgeden Çıkarıldı!
Müge Anlı’nın İlham Kaynağı Olan İsim Ortaya Çıktı! Yıllar Sonra Görülen O Kareler Şok Etkisi Yarattı! Tam Tamına 8,5 Yıl Boyunca… mask
Müge Anlı’nın İlham Kaynağı Olan İsim Ortaya Çıktı! Yıllar Sonra Görülen O Kareler Şok Etkisi Yarattı! Tam Tamına 8,5 Yıl Boyunca…
Türk Kültüründe Nevruz Ne Demektir? Ergenekon Bayramı Nedir, Neden Kutlanır? mask
Türk Kültüründe Nevruz Ne Demektir? Ergenekon Bayramı Nedir, Neden Kutlanır?
Nusret Paraya Para Demiyor! Bir Tweet Attı, 43 Bin Lira Kazandı! Sadece Birkaç Dakikada Servete Sahip Oldu! mask
Nusret Paraya Para Demiyor! Bir Tweet Attı, 43 Bin Lira Kazandı! Sadece Birkaç Dakikada Servete Sahip Oldu!
ABD'de Vali Taciz İddiasıyla Karşı Karşıya! mask
ABD'de Vali Taciz İddiasıyla Karşı Karşıya!
Trabzonspor'lu Yıldız MKE Ankaragücü Kadrosunda Yer Almadı! mask
Trabzonspor'lu Yıldız MKE Ankaragücü Kadrosunda Yer Almadı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL