Survivor Cemal Can'dan Müjde Üzerine Müjde! Tekrardan Survivor'a Katılıyor! Parkuru Dağıtacak...

Survivor 2020’de zorlu mücadeleden sonra finale kalan, Cemal Can, Barış Murat Yağcı ile SMS oylamasına kalarak, Survivor 2020’de şampiyon olmuştu. Best of, All Star gibi yarışmayı daha da renklendirecek uygulamalar getiren Acun Ilıcalı, eski yarışmacıları tekrar yarışmaya getiriyordu.

2020 Survivor’daki başarısından dolayı tekrar yarışmaya geleceğini tahmin eden takipçileri, Cemal Can, yeniden Survivor’a gelecek mi diye merak ediyor. Survivor’dan sonra, yıldızı parlayan Cemal Can oyunculuk yapmaya başlamıştı. DJ olarak kariyerine başlayan Cemal Can, oyunculukla kariyerine devam etti.