Survivor Cemal Can'dan Müjde Üzerine Müjde! Tekrardan Survivor'a Katılıyor! Parkuru Dağıtacak...
Geçtiğimiz yıl Survivor’a katılan Cemal Can’dan takipçilerine müjde geldi. Survivor 2020’nin şampiyonu olan Cemal Can, yeniden Survivor’a katılıyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Cemal Can, yeniden parkurun tozunu attırmaya geliyor. Survivor All Star’a hangi ünlü isimler gelecek merak ediliyor. Şampiyon Cemal Can’a da All Star’a gelecek misin diye hayranları tarafından sürekli sorular geliyor. Bu soruya yanıt veren Cemal Can, Survivor’a yeniden geleceğini duyurdu.
Survivor 2020’de zorlu mücadeleden sonra finale kalan, Cemal Can, Barış Murat Yağcı ile SMS oylamasına kalarak, Survivor 2020’de şampiyon olmuştu. Best of, All Star gibi yarışmayı daha da renklendirecek uygulamalar getiren Acun Ilıcalı, eski yarışmacıları tekrar yarışmaya getiriyordu.
2020 Survivor’daki başarısından dolayı tekrar yarışmaya geleceğini tahmin eden takipçileri, Cemal Can, yeniden Survivor’a gelecek mi diye merak ediyor. Survivor’dan sonra, yıldızı parlayan Cemal Can oyunculuk yapmaya başlamıştı. DJ olarak kariyerine başlayan Cemal Can, oyunculukla kariyerine devam etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.