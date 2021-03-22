Demet Akalın Olmak Kolay Değil Dedi, Yer Yerinden Oynadı! Eleştiri Oklarının Hedefinde Yine O İsim Var… “Bana Çirkinsin Diyorlar”

Yerine göre dobra dobra konuşan Demet Akalın, takipçileri tarafından da destek bulmaya devam ediyor. Zaman zaman eleştiriler de alan Akalın, sosyal medyadan verdiği olay açıklamalarla gündeme damgasını vurmayı başarıyor. Yine sosyal medyadan aldığı bir eleştiriye nokta atışı bir cevap vererek hayranlarının gözüne bir kez daha da girdi.

Kendisiyle barışık halleriyle bilinen Akalın, sosyal medyadan verdiği bu cevapla, bir kez daha kendisini seven bir kadın olduğunu gösterdi. Aldığı eleştiriler karşısında her zaman yılmadan cevabını yapıştıran Demet Akalın, yine formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.