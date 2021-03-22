Demet Akalın Olmak Kolay Değil Dedi, Yer Yerinden Oynadı! Eleştiri Oklarının Hedefinde Yine O İsim Var… “Bana Çirkinsin Diyorlar”
Çıkardığı şarkılarla müzik listelerinin en başında yer alan ünlü şarkıcı Demet Akalın, her söylediği olay olan nadir ünlüler arasında yerini koruyor. Evliliği ve eski dostlarıyla olan söylemleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen Demet Akalın, sosyal medyadan paylaştıklarıyla hayranlarını gülümsetecek karelere imzasını atıyor.
Yerine göre dobra dobra konuşan Demet Akalın, takipçileri tarafından da destek bulmaya devam ediyor. Zaman zaman eleştiriler de alan Akalın, sosyal medyadan verdiği olay açıklamalarla gündeme damgasını vurmayı başarıyor. Yine sosyal medyadan aldığı bir eleştiriye nokta atışı bir cevap vererek hayranlarının gözüne bir kez daha da girdi.
Kendisiyle barışık halleriyle bilinen Akalın, sosyal medyadan verdiği bu cevapla, bir kez daha kendisini seven bir kadın olduğunu gösterdi. Aldığı eleştiriler karşısında her zaman yılmadan cevabını yapıştıran Demet Akalın, yine formundan bir şey kaybetmediğini gösterdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.