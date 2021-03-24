Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ından Veda! Oktay Kaynarca’nın Duygusal Paylaşımı, Herkesi Şok Etti! Neler Oluyor?

ATV’de ekranlarında seyirciyle buluşan ve yayınlandığı günden beri geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, herkes için sarsıcı bir gelişme kaydedildi. Sevilen dizinin yayınlandığı 187. Bölümü izleyiciyi derinden etkileyen sahnelere ev sahipleri yapmaktaydı. Çok duygusal sahnelerin yer aldığı bu bölümde seyirci drama fazlasıyla doydu.

Başrollerinde; Oktar Kaynarcalı, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam heyecan dolu bölümüyle ekrandaki yerini aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik ise yayınlanan 187. Bölümle birlikte sevilen diziye veda etti. Sanem Çelik’in bu ayrılığıyla birlikte dizi severleri yoğun bir hüzün kaplarken Oktar Kaynarca ise sosyal medya hesabından üzücü gelişmeyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.