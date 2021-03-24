Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ından Veda! Oktay Kaynarca’nın Duygusal Paylaşımı, Herkesi Şok Etti! Neler Oluyor?
Oktar Kaynarca’dan çok duygusal bir veda geldi. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı hayranlarının gözyaşları dökmesine sebep olacak bir ayrılık mesajı yayımladı. Oktar Kaynarca konu ile ilgili sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulundu. Sevilen dizinin hayranları bu gelişme karşısında şoka uğrarken aynı zamanda bu duygusal vedanın dizinin seyrini de kökten değiştireceği düşünülmeye başladı.
ATV’de ekranlarında seyirciyle buluşan ve yayınlandığı günden beri geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde, herkes için sarsıcı bir gelişme kaydedildi. Sevilen dizinin yayınlandığı 187. Bölümü izleyiciyi derinden etkileyen sahnelere ev sahipleri yapmaktaydı. Çok duygusal sahnelerin yer aldığı bu bölümde seyirci drama fazlasıyla doydu.
Başrollerinde; Oktar Kaynarcalı, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam heyecan dolu bölümüyle ekrandaki yerini aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik ise yayınlanan 187. Bölümle birlikte sevilen diziye veda etti. Sanem Çelik’in bu ayrılığıyla birlikte dizi severleri yoğun bir hüzün kaplarken Oktar Kaynarca ise sosyal medya hesabından üzücü gelişmeyle ilgili duygusal bir paylaşım yaptı.
24 Mar 2021 - 21:25 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.