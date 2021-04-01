En Ucuz Sigara Ne Kadar, Kaç TL? Tekel, Maltepe, Malbora, Winston, Parlament Zamlı Fiyat Listesi
Devletler için en büyük gelir şüphesiz tütün ve alkol ürünleri oluyor. Son olarak yapılan ÖTV düzenlenmesi maalesef sigara fiyatlarına yine zam olarak yansıdı. İşte detaylar...
Sigara fiyatlarına gelen zamlar vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Önceki aylarda tütün ürünlerinin ÖTV ve maktu vergi oranlarında değişikliğe gidildiği açıklanmıştı. Resmi Gazetede yayınlandığı üzere sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergileri yeniden düzenlenmişti. Nisan ayının başlaması ile beraber sigaraya zam gelip gelmediği konusu yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar nisan ayı itibari ile sigara satışlarında zam uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Sigaraların zamlı fiyatları da merak konusu oldu. Birçok tütün kullanıcısı en ucuz sigaranın hangisi olduğunu araştırmaya başladı.
Nisan ayının başlaması ile beraber en çok araştırılan konuların başında sigara fiyatları gelmeye başladı. Bugün British American Tobacco bünyesindeki sigaraların zamlandığının iddia edilmesi üzerine sosyal medyada güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Tütün kullanıcısı olan binlerce vatandaş hangi marka sigaralara zam geldiğini, zamların ne kadar olduğunu ve en ucuz sigaranın hangisi olduğunu araştırıyor. Sosyal medyada gündem olan bu konu ile ilgili sigara şirketlerinden yapılacak net açıklama merakla bekleniyor.
01 Nis 2021 - 15:51 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.