En Ucuz Sigara Ne Kadar, Kaç TL? Tekel, Maltepe, Malbora, Winston, Parlament Zamlı Fiyat Listesi

Sigara fiyatlarına gelen zamlar vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Önceki aylarda tütün ürünlerinin ÖTV ve maktu vergi oranlarında değişikliğe gidildiği açıklanmıştı. Resmi Gazetede yayınlandığı üzere sigaraya uygulanan ÖTV ve maktu vergileri yeniden düzenlenmişti. Nisan ayının başlaması ile beraber sigaraya zam gelip gelmediği konusu yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar nisan ayı itibari ile sigara satışlarında zam uygulanıp uygulanmayacağını araştırıyor. Sigaraların zamlı fiyatları da merak konusu oldu. Birçok tütün kullanıcısı en ucuz sigaranın hangisi olduğunu araştırmaya başladı.

Nisan ayının başlaması ile beraber en çok araştırılan konuların başında sigara fiyatları gelmeye başladı. Bugün British American Tobacco bünyesindeki sigaraların zamlandığının iddia edilmesi üzerine sosyal medyada güncel sigara fiyatları merak konusu oldu. Tütün kullanıcısı olan binlerce vatandaş hangi marka sigaralara zam geldiğini, zamların ne kadar olduğunu ve en ucuz sigaranın hangisi olduğunu araştırıyor. Sosyal medyada gündem olan bu konu ile ilgili sigara şirketlerinden yapılacak net açıklama merakla bekleniyor.