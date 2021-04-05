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- 05 Nis 2021 - 21:42 G: 05 Nis 2021 - 22:31

Masumiyet Dizisi Seyirciyi Ters Köşeye Yeniden Yatırdı! Bir Tepki Alıyor, Bir 'Helal Olsun' Dedirtiyor! Fragmanlar Diziden Daha Etkili İlerliyor! Ela ve İrem..

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Masumiyet dizisinde yaşanılanlar seyirciyi büyük bir şoka sokuyor. Yayınladığı her fragmanda ayrı bir tepki alan Masumiyet dizisinin iki kilit ismi yayınlana son fragmanda bir araya geldi. Dizinin akıbeti hakkında yorum bile yapılamazken gelen bu hamle seyirciyi yeniden ters köşeye yatırdı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide her bölüm seyircilerin beyinlerini yakıyor. Uzun süredir ekranlarda olmayan Hülya Avşar'ın bile dikkatini üzerine çekecek kadar nitelikli bir dizi olduğunu ise dizide yer alan isimlerden rahatça görülebiliyor. 

Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın gibi genç oyuncu isimlerin yer aldığı projede bir aşk hikayesi ele alınıyor. Serkay Tütüncü'nüm hayat verdiği İlker karakterini anlamak ne kadar zorsa, Deniz Işın'ın hayat verdiği İrem karakterini de anlamak o kadar zor. Belli bir çizelgesi olmayan dizide her hamle farklı bir sonuç çıkartıyor ortaya!

05 Nis 2021 - 21:42 Ankara- Dizi Fragmanları

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Masumiyet Dizisi Seyirciyi Ters Köşeye Yeniden Yatırdı! Bir Tepki Alıyor, Bir 'Helal Olsun' Dedirtiyor! Fragmanlar Diziden Daha Etkili İlerliyor! Ela ve İrem.. mask
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