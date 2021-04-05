Masumiyet Dizisi Seyirciyi Ters Köşeye Yeniden Yatırdı! Bir Tepki Alıyor, Bir 'Helal Olsun' Dedirtiyor! Fragmanlar Diziden Daha Etkili İlerliyor! Ela ve İrem..

Başrollerinde Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide her bölüm seyircilerin beyinlerini yakıyor. Uzun süredir ekranlarda olmayan Hülya Avşar'ın bile dikkatini üzerine çekecek kadar nitelikli bir dizi olduğunu ise dizide yer alan isimlerden rahatça görülebiliyor.

Serkay Tütüncü, İlayda Alişan ve Deniz Işın gibi genç oyuncu isimlerin yer aldığı projede bir aşk hikayesi ele alınıyor. Serkay Tütüncü'nüm hayat verdiği İlker karakterini anlamak ne kadar zorsa, Deniz Işın'ın hayat verdiği İrem karakterini de anlamak o kadar zor. Belli bir çizelgesi olmayan dizide her hamle farklı bir sonuç çıkartıyor ortaya!