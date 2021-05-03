Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 3 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağının açıklanması üzerine Müslüman camiası da hazırlıklara başladı.

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinin hangi saatlerde olacağı merak ediliyor.

Ankara'da 3 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 3 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.52

3 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 3 Mayıs 2021 Sahur Vakti saat:04.02