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- 03 May 2021 - 00:39

Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 3 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

Ankara'da 3 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 3 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 3 Mayıs 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağını açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağının açıklanması üzerine Müslüman camiası da hazırlıklara başladı.

İslam aleminin en önemli ayı olan Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinin hangi saatlerde olacağı merak ediliyor.

Ankara'da 3 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 3 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.52

3 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 3 Mayıs  2021 Sahur Vakti saat:04.02

03 May 2021 - 00:39 - Yaşam

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