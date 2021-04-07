Demet Özdemir 'Şıklık Öyle Olmaz Böyle Olur' Dedi! Evini Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Her Detayından Servet Fışkırıyor!
Televizyon ekranlarının ve sosyal medyanın vazgeçilmez ismi olan Demet Özdemir, son paylaşımları ile herkesin dikkatini yine üzerine çekmeyi başardı. Doğduğun Ev Kaderindir’de gösterdiği başarılı performansın yanında güzelliği ile de takdirleri toplayan oyuncu bu defa herkesin ağzını açık bıraktı, resmen alevler havada uçuştu.
Son dönemde ünlü oyuncuların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar ile gündeme giriş yapıyorlar. Bunlara bir yenisi de ekranların gözde oyuncusu Demet Özdemir’den geldi. Genç oyuncu kişisel sosyal medya hesabından en son paylaştıkları ile magazin gündemine bomba gibi giriş yaptı. Paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Demet Özdemir’in şık tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.
Oğuzhan Koç ile ilişkisiyle de ilgilerin odağında olan güzel oyuncu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Zeynep karakteri ile de herkesin gönlünü kazanmış durumda. Başarılı oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyayı sallamayı başardı. Güzel pozlarının yanı sıra, muhteşem evi de hayranlarının dikkatini çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.