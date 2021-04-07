Demet Özdemir 'Şıklık Öyle Olmaz Böyle Olur' Dedi! Evini Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Her Detayından Servet Fışkırıyor!

Son dönemde ünlü oyuncuların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflar ile gündeme giriş yapıyorlar. Bunlara bir yenisi de ekranların gözde oyuncusu Demet Özdemir’den geldi. Genç oyuncu kişisel sosyal medya hesabından en son paylaştıkları ile magazin gündemine bomba gibi giriş yaptı. Paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan Demet Özdemir’in şık tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.

Oğuzhan Koç ile ilişkisiyle de ilgilerin odağında olan güzel oyuncu, Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki Zeynep karakteri ile de herkesin gönlünü kazanmış durumda. Başarılı oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyayı sallamayı başardı. Güzel pozlarının yanı sıra, muhteşem evi de hayranlarının dikkatini çekti.