Canlı Yayında Birbirlerine Girdiler! Söylemezsem Olmaz Stüdyosu Beş Saniyede Karmakarışık Bir Hal Aldı! Arto Sinirlerine Hakim Olamadı!

Sunuculuğunu; Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in yaptığı programda, Arda - Berkay konusu ele alınmıştı. Konu hakkında detaylı bir açıklama yapan üç isim fikirlerini de dile getirdi. Seren Serengil, Berkay'ı tuttuğunu dile getirirken Arto ve Bircan Bali ise konu hakkında Arda'yı tuttuklarını dile getirmişlerdi. Fakat birden Bircan Bali öyle bir şey dedi ki...

Berkay için "Sevilmediğini biliyorum" sözlerini kullanan Bircan Bali'ye Arto'da katıldı. "Sevilir mi ya? Sevilecek bir durum yok. Kusura bakma ben sana güveneyim evime alayım sen benim karıma sarkıntılık et" sözlerini dile getiren Arto çok gergin bir şekilde konuşmasına devam etti. Tamda o anda Bircan Bali..