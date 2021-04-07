Canlı Yayında Birbirlerine Girdiler! Söylemezsem Olmaz Stüdyosu Beş Saniyede Karmakarışık Bir Hal Aldı! Arto Sinirlerine Hakim Olamadı!
Beyaz TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Söylemezsem Olmaz'da sesler yükseldi. Bircan Bali öyle bir şey dedi ki, Arto sinirden yerinde duramadı. Adeta birbirlerine girdikleri anlar seyircileri ekranlara kilitledi. Bir anda parlayan Arto, stüdyoyu ayağa kaldırdı. Saniyeler içerisinde gelişen olayda stüdyo karmakarışık bir hal aldı. İşte tüm detaylar..
Sunuculuğunu; Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in yaptığı programda, Arda - Berkay konusu ele alınmıştı. Konu hakkında detaylı bir açıklama yapan üç isim fikirlerini de dile getirdi. Seren Serengil, Berkay'ı tuttuğunu dile getirirken Arto ve Bircan Bali ise konu hakkında Arda'yı tuttuklarını dile getirmişlerdi. Fakat birden Bircan Bali öyle bir şey dedi ki...
Berkay için "Sevilmediğini biliyorum" sözlerini kullanan Bircan Bali'ye Arto'da katıldı. "Sevilir mi ya? Sevilecek bir durum yok. Kusura bakma ben sana güveneyim evime alayım sen benim karıma sarkıntılık et" sözlerini dile getiren Arto çok gergin bir şekilde konuşmasına devam etti. Tamda o anda Bircan Bali..
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.