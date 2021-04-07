Hande Erçel'e Büyük Rest! Bu Savaş Çok Sert ve Çetin Geçecek! Tahtın Oldu, İntikamı Ağır Olacak...

Ekranların en çok izlenen dizilerindeki Kadın oyuncular arasında sosyal medyada kıyasıya bir yarış sürüyor. Sevilen dizilerin başrolleri arasında yer güzel oyuncular sosyal medyadan da ilgiyle takip ediliyor. Hayranları arasında adeta bir yarış başlatan bu kıyasıya mücadelede Kadın oyuncular arasında inanılmaz çekişmelere sahne oluyor.

Popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram’da en çok takipçisi olan oyuncu olarak bir rekoru elinde tutan Güzel oyuncu hande Erçel’in 20 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Ancak bu rekoru onu zirveye taşımadı. Sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündeme gelen Hande Erçel bu defa bir ismin gerisinde kaldı.