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- 07 Nis 2021 - 17:25 G: 07 Nis 2021 - 17:49

Hande Erçel'e Büyük Rest! Bu Savaş Çok Sert ve Çetin Geçecek! Tahtın Oldu, İntikamı Ağır Olacak...

Sosyal medyada sevilen oyuncular arasına kıyasıya bir mücadele devam ediyor. Her hafta en çok konuşulan ve sosyal medya hesaplarından en fazla etkileşimi sağlayan ünlü oyuncular arasında tablo sürekli değişiyor. Hande Erçel’in koltuğu elinden alındı. Son haftalarda öyle bir isim var ki sosyal medya tahtına oturdu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların en çok izlenen dizilerindeki Kadın oyuncular arasında sosyal medyada kıyasıya bir yarış sürüyor. Sevilen dizilerin başrolleri arasında yer güzel oyuncular sosyal medyadan da ilgiyle takip ediliyor. Hayranları arasında adeta bir yarış başlatan bu kıyasıya mücadelede Kadın oyuncular arasında inanılmaz çekişmelere sahne oluyor.

Popüler sosyal medya uygulamalarından Instagram’da en çok takipçisi olan oyuncu olarak bir rekoru elinde tutan Güzel oyuncu hande Erçel’in 20 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Ancak bu rekoru onu zirveye taşımadı. Sosyal medya paylaşımları ile sürekli gündeme gelen Hande Erçel bu defa bir ismin gerisinde kaldı.

07 Nis 2021 - 17:25 Ankara- Magazin

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