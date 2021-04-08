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- 08 Nis 2021 - 16:01 G: 08 Nis 2021 - 16:23

Yasak Elma Dizisinin Hasan Ali'sinden Korkunç İtiraf! Takipçileri İkiye Ayrıldı, Kim, Ne Diyeceğini Şaşırdı! Meğer Erdal Özyağcıların...

Yasak Elma dizisinde son yaşanan gelişme herkesi hayretler içinde bıraktı. Bu açıklamalar ile ortaya çıkan gerçekler Yasak Elma dizisine başka bir gözle batıracak. Yapılan itiraflar akıl alır gibi değil. Duyanların ağzını açık bırakan bu itiraflar, herkesi şok içinde bırakırken, Yasak Elma dizisi izleyenler, bu gerçekler ile birlikte bambaşka bir hal alacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranların entrikası bitmeyen dizi olarak bilinen Yasak Elma dizisinden bu kez, duyanların kuklalarına inanamayacağı bir gelişme yaşandı. Programda yapılan itiraflar Yasak Elma dizisi izleyenleri şok içinde bırakırken sosyal medyada ise binlerce tepki dile getirildi. Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen bu itiraflar, kimsenin beklemeyeceği yerden geldi.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve uzun soluklu süreci ile vazgeçilmez hala gelen Yasak Elma dizisi bu defa kimsenin tahmin edemeyeceği bir gelişmeye imza attı. Dizideki kilit isimlerden bir oyuncu öyle itiraflarda bulundu ki, sosyal medya ayağa kalktı. Birçok kişi tarafından bu itiraflar ayıplanırken binlerce kişi de usulsüzlük olarak değerlendirdi.

08 Nis 2021 - 16:01 Ankara- Magazin

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