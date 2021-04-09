Ankara Sincan’da nikahlar internetten canlı izlenebiliyor
Ankara Sincanda çiftler evet diyor yakınları o heyecana canlı yayınla ortak oluyor.
Pandemi hayatın tüm rutinlerini değiştirdi. Artık kalabalık nikahlar, düğünler, davetler yerini daha az kişinin katıldığı küçük törenlere bıraktı. Sincan Belediyesi, dünya evine girecek çiftlerin heyecanına ortak oluyor. Çiftler yeni bir hayata adım atarken, bu özel güne katılamayan yakınları "seyret.sincan.bel.tr" adresinden nikah törenini canlı olarak seyredilebiliyor.
SINCANDA KAMERA SISTEMI 9 YIL ÖNCE KURULDU
Sincan Belediyesi ilçeyi güvenlik kameralarıyla donattı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2012 yılında hayata geçirilen proje kapsamında 235 farklı noktada bin 500 kamera Sincanı an be an kaydediyor böylece ilçe sakinlerine huzurlu bir ortam sağlanıyor. Turistik mahiyetteki kameralar seyret.sincan.bel.tr adresinden ve Sincan Belediyesi mobil uygulaması üzerinden canlı olarak seyredilebiliyor. Memleketini özleyenler canlı kameralar ile bir nebze de olsa memleket hasreti giderebiliyor.
ÇIFTLER CANLI YAYINDA EVET DIYOR
Sincan Belediyesi dünya evine girecek çiftlerin heyecanına da ortak oluyor. Nikah törenlerinin internetten izlenebilmesi amacıyla nikah salonlarına kamera sistemi yerleştiren Sincan Belediyesinin bu uygulaması özellikle pandemi döneminde büyük beğeni topladı. Bir çok belediyeye de örnek olan nikah salonundaki kamera sistemi
ailelerden de tam not aldı.
Nikah salonunda iki kamera çekim yapıyor. Bu kameralardan bir tanesi gelin-damat masasını gösterirken diğeri ise davetlileri gösteriyor. Böylece pandemi döneminde nikahlara katılamayan aileler gelin ve damadın en mutlu anları uzaktan izleyerek heyecanlarına ortak oluyor.
09 Nis 2021 - 14:24 - Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.