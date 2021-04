Ankara Sincan’da nikahlar internetten canlı izlenebiliyor

Pandemi hayatın tüm rutinlerini değiştirdi. Artık kalabalık nikahlar, düğünler, davetler yerini daha az kişinin katıldığı küçük törenlere bıraktı. Sincan Belediyesi, dünya evine girecek çiftlerin heyecanına ortak oluyor. Çiftler yeni bir hayata adım atarken, bu özel güne katılamayan yakınları "seyret.sincan.bel.tr" adresinden nikah törenini canlı olarak seyredilebiliyor.

SINCANDA KAMERA SISTEMI 9 YIL ÖNCE KURULDU

Sincan Belediyesi ilçeyi güvenlik kameralarıyla donattı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından 2012 yılında hayata geçirilen proje kapsamında 235 farklı noktada bin 500 kamera Sincanı an be an kaydediyor böylece ilçe sakinlerine huzurlu bir ortam sağlanıyor. Turistik mahiyetteki kameralar seyret.sincan.bel.tr adresinden ve Sincan Belediyesi mobil uygulaması üzerinden canlı olarak seyredilebiliyor. Memleketini özleyenler canlı kameralar ile bir nebze de olsa memleket hasreti giderebiliyor.

ÇIFTLER CANLI YAYINDA EVET DIYOR

Sincan Belediyesi dünya evine girecek çiftlerin heyecanına da ortak oluyor. Nikah törenlerinin internetten izlenebilmesi amacıyla nikah salonlarına kamera sistemi yerleştiren Sincan Belediyesinin bu uygulaması özellikle pandemi döneminde büyük beğeni topladı. Bir çok belediyeye de örnek olan nikah salonundaki kamera sistemi

ailelerden de tam not aldı.

Nikah salonunda iki kamera çekim yapıyor. Bu kameralardan bir tanesi gelin-damat masasını gösterirken diğeri ise davetlileri gösteriyor. Böylece pandemi döneminde nikahlara katılamayan aileler gelin ve damadın en mutlu anları uzaktan izleyerek heyecanlarına ortak oluyor.