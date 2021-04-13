Ankara Koronavirüs Yasakları Başladı! Vaka Sayıları Endişeleri Artırırken Sağlık Bakanı Koca İlk Kez Böyle Bir Açıklama Yaptı! Ramazan Ayı Boyunca...
Ankara koronavirüs salgınında 13 Nisan 2021 tarihiyle birlikte yasaklar başladı. Ramazan ayı boyunca sürecek olan yasaklarda, kafe ve restoranlar açık olamayacak; paket servisi yapabilecekler. Bunun yanında birçok kurum ve kuruluş belli saatler arasında halka hizmet verebilecek. Vaka sayılarındaki hızlı artışın ise dikkatleri üzerine çekmesi üzerine Sağlık Bakanı Koca, açıklama yaptı.
Açıklanan 12 Nisan 2021 tarihli vaka sayıları ise tabloya yansıdı. 301.068 testten sonucu pozitif çıkan kişi sayısı son günlerde düşüş yaşarken tekrar yükseliş yaşadı. 54.562 kişinin testi pozitif olarak çıktı. Hızla yükselen vaka sayısının hemen arkasından yasakların gelmesi rahat bir nefes aldırsa da endişeler devam ediyor.
2.671 kişinin ise koronavirüsten dolayı hastanede tedavi gördüğü açıklandı. 243 kişi koronavirüsten dolayı hayata gözlerini kapatırken, 41.218 kişi ise iyileşerek karantinasını doldurdu. Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları görmek için diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.