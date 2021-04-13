Ankara Koronavirüs Yasakları Başladı! Vaka Sayıları Endişeleri Artırırken Sağlık Bakanı Koca İlk Kez Böyle Bir Açıklama Yaptı! Ramazan Ayı Boyunca...

Açıklanan 12 Nisan 2021 tarihli vaka sayıları ise tabloya yansıdı. 301.068 testten sonucu pozitif çıkan kişi sayısı son günlerde düşüş yaşarken tekrar yükseliş yaşadı. 54.562 kişinin testi pozitif olarak çıktı. Hızla yükselen vaka sayısının hemen arkasından yasakların gelmesi rahat bir nefes aldırsa da endişeler devam ediyor.

2.671 kişinin ise koronavirüsten dolayı hastanede tedavi gördüğü açıklandı. 243 kişi koronavirüsten dolayı hayata gözlerini kapatırken, 41.218 kişi ise iyileşerek karantinasını doldurdu. Sağlık Bakanı Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları görmek için diğer sayfaya geçiniz!